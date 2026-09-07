Đặt cạnh mẫu điện thoại này của Tecno, đến iPhone 17 Pro Max cũng hóa thành "máy rẻ tiền"

Tưởng iPhone 17 Pro Max đã có phần viền mỏng đến kinh ngạc rồi nhưng gặp mẫu điện thoại này cũng phải chào thua.

Tecno lại chơi lớn

Tecno luôn biết cách mang đến những ý tưởng vô cùng táo bạo tại các triển lãm công nghệ. Năm ngoái, hãng đã trình làng một đối thủ tiềm năng của iPhone Air — ngay cả trước khi dòng iPhone Air chính thức xuất hiện — lại còn sở hữu viên pin dung lượng lớn lên tới 5.160 mAh bên trong.

Đến triển lãm MWC 2026, Tecno tiếp tục thu hút sự chú ý với mẫu điện thoại concept dạng mô-đun. Và tại IFA 2026, thương hiệu này dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi vừa phô diễn một mẫu smartphone concept mới với phần viền màn hình gần như bằng không.

Dành cho những ai chưa quen thuộc, phần "viền" về cơ bản là dải viền màu đen bao quanh màn hình hiển thị của điện thoại. Các nhà sản xuất smartphone đã nỗ lực thu hẹp phần viền này trong suốt nhiều năm qua, với mục tiêu tối thượng là tối đa hóa tỉ lệ màn hình so với thân máy, giúp không gian hiển thị chiếm trọn vẹn nhất có thể ở mặt trước.

Đã từng có giai đoạn cuộc đua này tiến triển chậm rãi nhưng chắc chắn, tuy nhiên sự đổi mới về thiết kế viền màn hình lại có phần chững lại trong vài năm gần đây.

Những mẫu flagship đỉnh cao như iPhone 17 Pro Max hay Galaxy S26 Ultra vốn đã sở hữu phần viền mỏng đến kinh ngạc, mỏng tới mức chúng gần như đã hoàn hảo.

Thế nhưng, mẫu điện thoại concept mới của Tecno đã chứng minh rằng về mặt kỹ thuật, người ta hoàn toàn có thể đi xa hơn nữa để thu gọn dải viền đó về mức gần như bằng 0.

Hãng đã thành công trong việc gạt bỏ gần như toàn bộ dải viền đen quanh màn hình, miễn là bạn không bận tâm đến việc phần khung viền cơ học của máy vẫn còn tồn tại. Tecno khẳng định đây hiện thuần túy là một sản phẩm thử nghiệm, song nó có thể mang đến cho chúng ta cái nhìn sớm về hướng đi tiếp theo của màn hình smartphone trong tương lai.

Điện thoại viền siêu mỏng của Tecno có gì?

Mẫu điện thoại thử nghiệm này được trang bị màn hình 6,78 inch với tần số quét 144 Hz, mang lại cảm giác không gian hiển thị được tràn ra tận các mép ngoài cùng của thiết bị.

Dĩ nhiên, phần khung viền vật lý vẫn ở đó để định hình và gắn kết toàn bộ linh kiện, nhưng hầu như không còn đường viền đen nào phân tách giữa khung máy và màn hình. Nếu quan sát thật kỹ từ một vài góc độ nhất định, bạn vẫn có thể nhận ra một đường viền siêu nhỏ, nhưng thực sự phải soi rất kỹ mới thấy được.

Dù vậy, nếu chỉ nhìn riêng lẻ chiếc máy này, chúng ta sẽ khó lòng cảm nhận ngay được sự khác biệt lớn đến nhường nào. Chính vì thế, khi đặt chiếc điện thoại thử nghiệm của Tecno ngay cạnh một chiếc iPhone 17 Pro Max, sự tương phản trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bản thân iPhone đã có phần viền cực kỳ mỏng — chỉ khoảng 1,36 mm — nhưng khi đặt cạnh mẫu concept của Tecno, ngay cả dải viền mỏng dính đó của iPhone trông vẫn có phần lộ rõ.

Để thu gọn viền màn hình đạt đến độ mỏng này không phải là điều đơn giản. Tecno chia sẻ rằng họ đã phải tái thiết kế lại toàn bộ quy trình sản xuất màn hình để đạt được mục tiêu. Hãng đã phải phát minh ra quy trình lắp ráp màn hình đảo ngược, đồng nghĩa với việc toàn bộ cụm màn hình giờ đây sẽ được đưa vào từ mặt sau của điện thoại thay vì lắp từ mặt trước như cách làm truyền thống.

Ngoại trừ phần màn hình không viền đầy ấn tượng, các thông số còn lại của chiếc điện thoại không quá nổi bật. Nhưng suy cho cùng, đây chỉ là một thiết bị thử nghiệm nhằm chứng minh công nghệ, nên điều đó cũng không thực sự quá quan trọng.

Tuy nhiên, có một chi tiết gây kinh ngạc khác là trọng lượng của máy, hay chính xác hơn là sự nhẹ nhàng đến bất ngờ. Chiếc điện thoại cho cảm giác cầm trên tay nhẹ một cách khó tin.

Điều ấn tượng hơn cả là Tecno vẫn gói gọn được một viên pin dung lượng cực lớn, lên tới 6.000 mAh bên trong. Mẫu concept này sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7300e — con chip rõ ràng sẽ không thể giành chiến thắng ở các bài kiểm tra hiệu năng — nhưng hiệu năng vốn dĩ không phải là mục tiêu cốt lõi mà thiết bị này hướng tới.

"Ngôi sao" thực sự ở đây chính là chiếc màn hình viền bằng không, và Tecno đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng một công nghệ như vậy hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Thật đáng tiếc nếu chiếc điện thoại này mãi mãi không vượt qua khỏi giai đoạn concept, bởi sau khi được trực tiếp trải nghiệm thực tế, nhiều người thực sự rất muốn sở hữu một chiếc màn hình ấn tượng như thế này trên sản phẩm thương mại mà mình có thể mua được trong tương lai gần.