Bi kịch sau cú ngã khiến nam diễn viên bị xe tải cán nát chân, 2 năm lên bàn mổ để giữ mạng

Trần Học Đông đột ngột dừng đóng phim từ năm 2023 với lý do bị gãy chân sau tai nạn xe. Anh sau đó lặng lẽ sang Mỹ điều trị chấn thương. Để không làm dư luận hoang mang, tài tử Tiểu Thời Đại đã giấu nhẹm tình trạng nghiêm trọng thực sự của mình. Không phải bị gãy chân, Trần Học Đông thực chất đã bị xe tải cán nát chân. Nam diễn viên phải ra nước ngoài phẫu thuật để cứu chân phải của mình khỏi tình trạng nhiễm trùng ngoại tử phải cắt bỏ, vừa để giữ mạng sống.

Trần Học Đông đã phẫu thuật 4 lần trong 2 năm qua, nhưng vẫn chưa thể đi lại bình thường. Anh giờ chỉ có thể chống nạn hoặc ngồi xe lăn di chuyển. Theo tờ Sohu, tình cảnh của nam diễn viên đình đám này hiện tại rất đáng thương. Anh 1 mình điều trị chấn thương hậu tai nạn ở Mỹ, không có bất kỳ người thân nào bên cạnh. Trần Học Đông phải thuê người chăm sóc, giúp anh nấu nướng, mua sắm vật dụng sinh hoạt, hỗ trợ đi lại, thậm chí cả việc vệ sinh cơ thể cơ bản nhất. Theo Trần Học Đông, anh không thể độc lập làm mọi việc như trước, luôn cần có người giúp đỡ vì chỉ 1 cú ngã thôi cũng có thể khiến anh quay lại vạch xuất phát, không còn cơ hội phục hồi.

Vào tháng 3/2023, Trần Học Đông bị 1 chiếc xe tải mất lái tông trúng khi đi bộ trên vỉa hè. Chân phải của nam diễn viên bị xe tải cán qua, biến dạng đến đáng sợ. Kết quả chụp X-quang cho thấy xương chân, mắt cá chân phải của Trần Học Đông vỡ nát "như kính vụn". Thời điểm đó, các bác sĩ cho biết tài tử 9X này có thể phải ngồi xe lăn và bị di chứng viêm khớp dạng thấp đeo bám đến suốt đời.

Các bác sĩ đã đóng 12 chiếc đinh thép hợp kim titan vào xương bàn chân, rồi cố định bên trong, bên ngoài bằng các tấm thép để cứu lấy chân phải của Trần Học Đông. Những năm qua, Trần Học Đông trải qua đau đớn của việc phẫu thuật và tập phục hồi chức năng 6 tiếng/ngày với hy vọng sớm lấy lại khả năng vận động.

"Đến y tá cũng bật khóc khi chứng kiến tình cảnh của Trần Học Đông. Ngày nào, anh ấy cũng cắn răng nghiến lợi cố gắng cử động đôi chân như 1 khối sắt của mình. Mức độ đau của Trần Học có thể ví như có người đang dùng kìm kéo gân của bạn vậy. Mỗi khi trái gió trở trời, anh ấy chịu đựng những cơn đau tột cùng, như có kiến đang gặm nhấm các khe xương. Để không làm người hâm mộ lo lắng, anh ấy đã giấu nhẹm tình trạng của mình suốt 2 năm qua", 1 người bạn của Trần Học Đông chia sẻ với tờ 163.

Trần Học Đông sinh năm 1990, là tài tử hạng A có cuộc đời khổ nhất showbiz Trung Quốc. Nam diễn viên có tuổi thơ vô cùng thiếu thốn. Từ lúc 7 tuổi, anh đã bị bố mẹ bỏ rơi, vứt cho ông bà nuôi dưỡng sau khi họ ly hôn. Chẳng được bao lâu, ông bà Trần Học Đông qua đời. Anh được 1 người dì cưu mang. Về sau do quá nghèo, người dì này gửi Trần Học Đông vào trường nội trú. Trong 5 năm tiếp theo, Trần Học Đông còn có giai đoạn ở nhờ nhà của thầy giáo.

Sau này khi trưởng thành, Trần Học Đông tới Thượng Hải (Trung Quốc) để làm người mẫu và tìm kiếm cơ hội đổi đời. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của nam diễn viên vô cùng lận đận. Trùng hợp là anh đóng phim với ai người đó đều bị phong sát và bay màu khỏi giới giải trí.

Có thể kể đến Trịnh Sảng trong Hạ Chí Chưa Tới, Trương Triết Hạn với Giải Mật, Kha Chấn Đông trong Tiểu Thời Đại, Tước Tích hợp tác cùng Phạm Băng Băng và Ngô Diệc Phàm. Không những vậy, Trần Học Đông còn có một dự án chưa chiếu là Đứa Con Đến Từ Thiên Đường đóng chung với Lý Tiểu Lộ. Nhưng do hiện tại nữ diễn viên này trở thành nghệ sĩ xấu vì dính bê bối ngoại tình nên bộ phim không có cơ hội lên sóng.

Khi đồng nghiệp xảy ra bê bối, các tác phẩm trên bị gỡ bỏ khỏi nền tảng hoặc hạn chế phát sóng lại. Do đó, Trần Học Đông cũng bị vạ lây. Có thể nói, trong giới giải trí Trung Quốc ít ai có thể đen đủi và số nhọ hơn anh.

Nguồn: Sina, Sohu, 163