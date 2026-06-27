Bị khóa tài khoản dù đang dùng Adobe bản quyền, người dùng khiếu nại nhưng mới chỉ nhận được phản hồi tự động

Là một trong những người dùng bị khóa tài khoản, anh H.T cho biết đến chiều 25/6 - tức 2 ngày sau sự việc, phía Adobe vẫn chưa có phản hồi chính thức nào dù anh đã gửi khiếu nại lên hãng.

“Khoản thanh toán bản quyền hãng vừa trừ tuần trước. Mình cũng đã gửi email và nhắn tin lên hãng nhưng chỉ nhận được phản hồi tự động từ bot chat,” anh chia sẻ.

Anh H.T cho biết hiện anh phải tạm hoãn một số công việc thiết kế, gian hạn thêm thời gian để trả sản phẩm cho khách hàng vì các tác vụ thiết kế đang phụ thuộc hoàn toàn vào hệ sinh thái Adobe. “Có một nhóm đã chuyển sang Affinity, một công cụ thay thế khác, nhưng vẫn chưa thật sự thuận tiện và đáp ứng đủ các tính năng như Adobe.” anh nói thêm. Khoảng ba năm nay, anh đã dùng phần mềm bản quyền. Trước đó anh mua thông qua nhà cung cấp trung gian lớn tại Việt Nam, thời gian gần đây anh trực tiếp mua thông qua đăng ký email và thông tin thanh toán của mình.

Hàng loạt designer nhận được nội dung email từ Adobe.

Từ tối 23/6, cộng đồng thiết kế và sáng tạo nội dung tại Việt Nam xôn xao trước thông tin nhiều người dùng Adobe nhận được email thông báo tài khoản Creative Cloud bị chấm dứt với lý do phát hiện dấu hiệu “gian lận”.

Điều khiến vụ việc thu hút sự chú ý là không ít người bị ảnh hưởng cho biết họ đang sử dụng gói thuê bao còn hiệu lực và đã thanh toán đầy đủ thông qua thẻ ngân hàng hoặc các kênh mua được cho là hợp lệ.

Trên các hội nhóm công nghệ và thiết kế, nhiều bài đăng chia sẻ trải nghiệm tương tự xuất hiện trong cùng khoảng thời gian. Điều này khiến một bộ phận người dùng đặt câu hỏi liệu Adobe có đang triển khai một đợt rà soát hoặc xác minh diện rộng đối với các tài khoản.

Theo thông tin công khai từ Adobe, hãng hiện sử dụng công cụ xác thực mang tên Adobe Genuine Service (AGS) nhằm hỗ trợ kiểm tra tính hợp lệ của phần mềm và phát hiện các trường hợp giấy phép không chính thống hoặc bị chỉnh sửa trái phép.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có thông báo chính thức nào từ Adobe xác nhận nguyên nhân cụ thể của các trường hợp người dùng tại Việt Nam phản ánh bị khóa tài khoản trong đợt này.

Bạn Xuân Đức, một designer khác, cho biết bản thân không bị ảnh hưởng trong đợt rà soát lần này của Adobe. Tuy nhiên, trước đó anh cũng từng vài lần gặp tình trạng tương tự. “Mình phải khiếu nại rồi chờ khoảng 3-7 ngày thì bên Adobe mới mở lại tài khoản cho mình.”

Hệ sinh thái Adobe cung cấp rất nhiều công cụ cho giới thiết kế, hậu kỳ.

Trong cộng đồng người dùng xuất hiện nhiều giả thuyết xoay quanh nguyên nhân như tài khoản được mua qua trung gian, vấn đề xác minh thanh toán, chia sẻ tài khoản ngoài phạm vi cho phép hoặc lỗi nhận diện của hệ thống. Một số ý kiến cũng cho rằng lịch sử sử dụng phần mềm không chính thức trước đó trên cùng thiết bị có thể ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra, song hiện chưa có xác nhận công khai cho nhận định này.

Theo điều khoản sử dụng của Adobe, doanh nghiệp có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập nếu phát hiện hành vi vi phạm điều khoản dịch vụ, sử dụng giấy phép không hợp lệ, gian lận thanh toán hoặc các hình thức lạm dụng nền tảng.

Vụ việc cũng làm dấy lên cuộc thảo luận lớn hơn về thói quen sử dụng phần mềm tại Việt Nam trong bối cảnh yêu cầu tuân thủ bản quyền ngày càng được siết chặt. Nhiều người dùng cho rằng nếu xác định làm việc chuyên nghiệp và lâu dài, việc sử dụng phần mềm bản quyền và mua qua kênh chính thức sẽ giúp giảm đáng kể các rủi ro liên quan đến tài khoản và hỗ trợ kỹ thuật.

Trong lúc chờ phản hồi từ Adobe, người dùng gặp sự cố được khuyến nghị lưu lại email thông báo, chuẩn bị hóa đơn thanh toán và liên hệ trực tiếp bộ phận hỗ trợ để kiểm tra tình trạng tài khoản trước khi đưa ra các kết luận về nguyên nhân.