Bị công an 'giả' thao túng, cô gái 18 tuổi cạy két sắt nhà chuyển gần 2 tỷ đồng

Nhận cuộc gọi giả danh công an, thông báo có liên quan đến đường dây rửa tiền, một cô gái trẻ tại TPHCM đã cạy két sắt lấy tài sản mang bán rồi chuyển cho kẻ xấu hơn 1,98 tỷ đồng.

Ngày 2/11, Công an TPHCM đã cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, “bắt cóc online” nhắm vào người trẻ qua hai vụ việc tại phường Dĩ An và phường Bảy Hiền. Thủ đoạn của các đối tượng là gây áp lực tâm lý, điều khiển nạn nhân từ xa để chiếm đoạt tài sản.

Công an làm việc nạn nhân bị lừa đảo mất tiền.

Theo đó, vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 21/10, Công an phường Dĩ An tiếp nhận trình báo của T.L.T.K. (sinh năm 2008) về việc bị những người giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,98 tỷ đồng.

Theo trình báo, khoảng 9 giờ cùng ngày, K. nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ công an, thông báo thông tin cá nhân của K. liên quan đến một đường dây rửa tiền và yêu cầu cô thực hiện các bước “xác minh tài sản” để chứng minh vô tội.

Do lo sợ và tin lời, K. đã đặt mua dụng cụ cạy két sắt tại nhà, lấy tiền, vàng và tài sản mang đi bán. Sau đó, K. thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền vào những tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo chỉ định.

Vụ thứ hai diễn ra sau đó hai ngày. Theo đó ngày 23/10, Công an phường Bảy Hiền phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM truy xét một vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online” liên quan đến P.T.T.N. (sinh năm 2008, quê TP Đồng Nai).

Những văn bản giả mạo nhưng nhiều người trẻ vẫn bị lừa.

Sau gần một giờ tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xác định N. đang ở một mình tại một khách sạn trên đường Nguyễn Minh Hoàng, phường Bảy Hiền.

Thời điểm được tìm thấy, N. vẫn đang trao đổi qua ứng dụng Zoom với đối tượng lừa đảo. Qua xác minh ban đầu, N. đã chuyển hơn 3 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của đối tượng.

Các đơn vị chức năng đang tiếp tục xác minh, truy xét những người liên quan.

Theo Công an TPHCM, dù diễn ra dưới những hình thức khác nhau, hai vụ việc đều cho thấy nguy cơ người trẻ bị thao túng tâm lý, điều khiển hành vi qua các phương tiện liên lạc trực tuyến. Không cần tiếp xúc trực tiếp, kẻ lừa đảo vẫn có thể khiến nạn nhân thực hiện những yêu cầu bất thường, chuyển tài sản và tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm.

Công an TPHCM khẳng định cơ quan công an không yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh vô tội; không điều tra, lấy lời khai qua ứng dụng gọi video; không yêu cầu tự cách ly, thuê khách sạn hoặc cắt đứt liên lạc với gia đình để phục vụ điều tra.

Khi nhận cuộc gọi đe dọa, yêu cầu giữ bí mật, di chuyển đến nơi riêng, bật camera liên tục hoặc chuyển tiền để “xác minh”, người dân cần bình tĩnh, chấm dứt liên lạc và đến cơ quan công an gần nhất để xác minh.

Phụ huynh cần chú ý khi con em lo lắng bất thường, đột ngột mất liên lạc, rời nhà không rõ lý do hoặc có giao dịch tài chính bất thường, nhanh chóng liên hệ công an để được hỗ trợ.