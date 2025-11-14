Bị chê cười vì ném 1,58 triệu tấn đá xuống biển trong 5 năm liên tiếp, người đàn ông kiếm được 185 tỷ đồng/năm nhờ “ngân hàng” dưới đại dương

Từ “phú nhị đại” đến bước đi kinh doanh táo bạo

Sinh ra trong một gia đình giàu có ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc, Lý Bá Lâm sớm được tiếp xúc với thương trường và được gia đình hậu thuẫn mạnh mẽ trong sự nghiệp.

Năm 2003, ông bước vào lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực đang phát triển mạnh tại Trung Quốc khi đó. Với tư duy nhạy bén, chỉ sau 3 năm, Lý Bá Lâm đã gặt hái thành công vang dội, kiếm được 20 triệu NDT (hơn 74 tỷ đồng), trở thành gương mặt nổi bật trong giới kinh doanh trẻ.

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 2007, ông bất ngờ từ bỏ công việc kinh doanh bất động sản để chuyển hướng sang một lĩnh vực hoàn toàn khác - “làm việc cùng những tảng đá”.

Quyết định này bắt nguồn từ một biến cố gia đình. Khi cha ông mắc bệnh nặng và phải đến Tần Hoàng Đảo (tỉnh Hà Bắc) để điều trị, Lý Bá Lâm thường xuyên ra biển và nhận thấy nơi đây có môi trường sinh thái lý tưởng cho việc nuôi hải sâm - một loại hải sản quý hiếm, được xem là “nhân sâm của biển”.

Từ đó, ông nảy ra một ý tưởng táo bạo: xây dựng một hệ sinh thái dưới biển dành riêng cho hải sâm, tạo điều kiện cho chúng sinh trưởng tự nhiên, đồng thời mở ra hướng làm kinh tế biển bền vững.

Ván cược lớn nhất đời

Để biến ý tưởng thành hiện thực, Lý Bá Lâm thuê 10.000 ha vùng biển ở Tần Hoàng Đảo trong thời hạn 30 năm. Tiếp đó, ông đầu tư 4 triệu NDT (khoảng 14,8 tỷ đồng) mua hai máy thả đá chuyên dụng từ tỉnh Sơn Đông.

Theo ông, đá chính là “ngôi nhà” của hải sâm, nơi chúng trú ngụ, sinh sản và phát triển. Vì vậy, kế hoạch của ông là thả hàng trăm nghìn tấn đá xuống biển để tạo ra rạn đá nhân tạo, thu hút hải sâm đến sinh sống. Thế nhưng, canh bạc tưởng chừng thông minh ấy nhanh chóng trở thành “thảm họa”.

Doanh nhân Lý Bá Lâm

Từ năm 2008 đến 2010, Lý Bá Lâm đã thả xuống biển khoảng 400.000 tấn đá, tiêu sạch toàn bộ tiền tiết kiệm. Khi nhóm thợ lặn xuống kiểm tra, họ phát hiện phần lớn số đá đã biến mất. Sau khi điều tra, ông mới biết rằng các dòng hải lưu mạnh đã cuốn trôi toàn bộ, khiến kế hoạch rạn san hô nhân tạo thất bại hoàn toàn.

Thất bại khiến Lý Bá Lâm lâm vào khủng hoảng tài chính. Ông bán nhà, bán ô tô, thậm chí dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm của cha mình để tiếp tục duy trì dự án. Tuy nhiên, các ngân hàng đều từ chối cho vay thêm, khiến ông rơi vào bước đường cùng.

Nhiều người xung quanh chế giễu ông “điên rồ”, “ném tiền qua cửa sổ”, và coi đây là bài học cay đắng cho lòng tham và sự liều lĩnh. Thậm chí ngay cả Lý Bá Lâm cũng từng tự hỏi: “Phải chăng mình đã đi sai đường, theo đuổi một giấc mơ không có lối ra?”

Phát hiện kỳ diệu dưới đáy biển - bước ngoặt bất ngờ

Trong một buổi sáng cuối thu năm 2010, khi mọi thứ tưởng như sụp đổ, Lý Bá Lâm quyết định tự mình lặn xuống biển để xem chuyện gì đã xảy ra. Và chuyến lặn ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông.

Dưới làn nước sâu, ông phát hiện những tảng đá tưởng như biến mất thực ra đã bị hải lưu đẩy đi xa hơn và vô tình xếp chồng thành một “bức tường đá” cao khoảng 3 mét. Điều kỳ diệu là trên bức tường ấy, hàng nghìn con hải sâm đang sinh sống dày đặc.

Cảnh tượng ấy khiến ông xúc động không nói nên lời. Hóa ra, thiên nhiên đã “giúp” ông hoàn thiện mô hình mà bản thân không thể tính toán được. Đó là một rạn đá tự nhiên với điều kiện lý tưởng cho hải sâm phát triển.

Ngay sau phát hiện đó, Lý Bá Lâm bắt đầu thu hoạch lứa hải sâm đầu tiên. Chỉ trong vài ngày, ông thu được 50.000 kg hải sâm, thu về hơn 9 triệu NDT (khoảng 33 tỷ đồng). Khoản lợi nhuận này giúp ông trả hết nợ, khôi phục uy tín và mở rộng quy mô hoạt động.

Không dừng lại, ông tiếp tục thả thêm đá xuống biển. Đến năm 2012, tổng cộng 1,58 triệu tấn đá đã được đưa xuống, hình thành một “rạn đá nhân tạo” khổng lồ dưới vùng biển Tần Hoàng Đảo.

Nhờ hệ sinh thái tự nhiên đó mà đến hiện tại, mỗi năm vùng biển này có thể sản xuất tới 300.000 kg hải sâm hoang dã. Loại rẻ nhất được bán với giá 160 NDT/kg (gần 600.000 đồng), mang về doanh thu hơn 50 triệu NDT/năm (khoảng 185 tỷ đồng).

Quan trọng hơn, mô hình của ông hầu như không cần chi phí nuôi dưỡng, bởi hải sâm phát triển hoàn toàn tự nhiên mà không cần cho ăn nhân tạo. Hệ sinh thái này còn góp phần cải thiện môi trường biển và duy trì đa dạng sinh học.

Ngày nay, dự án của Lý Bá Lâm được ví như “ngân hàng dưới biển sâu”, không chỉ mang lại lợi nhuận khổng lồ mà còn tạo công ăn việc làm cho hàng trăm ngư dân địa phương, thúc đẩy kinh tế biển xanh phát triển.