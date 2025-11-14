Cháy chùa ở Trung Quốc: Người dân cách nhiều km kể khoảnh khắc phát hiện lửa, xác định nguyên nhân ban đầu

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu thắng cảnh núi Phượng Hoàng (Phoenix Mountain), thị trấn Phượng Hoàng, thành phố Chương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô – Trung Quốc vào trưa 12/11. Ngọn lửa bùng lên tại tòa Văn Xương Các trong khuôn viên chùa Vĩnh Khánh, thiêu rụi gần như toàn bộ công trình.

Thông tin cập nhật đến ngày 14/11 cho thấy đây không phải phần kiến trúc cổ 1.500 năm tuổi như nhiều tin lan truyền ban đầu, mà là một tòa nhà mô phỏng phong cách cổ, xây dựng vào năm 2008.

Ảnh The Sun, X

Ngọn lửa bốc cao, nguyên nhân nghi do du khách

Theo chính quyền thị trấn Phượng Hoàng, vụ cháy bắt đầu lúc 11 giờ 24 phút ngày 12/11. Lực lượng cứu hỏa lập tức có mặt và đã khống chế ngọn lửa sau đó không lâu. Cơ quan chức năng xác nhận không có thương vong và khu rừng trên núi không bị ảnh hưởng. Trích tờ Ifeng, nhà chức trách nhấn mạnh công trình bốc cháy nằm trong khuôn viên du lịch và không phải kiến trúc cổ gốc.

Một nhân chứng sống trong khu dân cư gần núi Phượng Hoàng kể lại trên The Epoch Times: "Từ nơi tôi đứng, cách vài km, vẫn nhìn thấy cột khói đen bốc cao. Lửa cháy dữ dội ở phần trên của tòa nhà". Một nhân viên thuộc khu du lịch cũng xác nhận với báo chí địa phương rằng: "Tòa bị cháy là Văn Xương Các của chùa Vĩnh Khánh. Mức độ thiệt hại đang được thống kê". Thông tin này được trích từ báo Sina Finance.

Khói đen nhanh chóng bao trùm công trình, lực lượng chức năng có mặt kịp thời (Ảnh Mathrubhumi English)

Hiện trường khu vực cháy sau khi đã lửa đã được dập tắt (Ảnh HK Online)

Như đã nói ở trên, Youth Daily đưa tin, chính quyền thành phố Chương Gia Cảng cho biết tòa Văn Xương Các bị cháy là kiến trúc mô phỏng, được xây dựng vào năm 2008, không lưu giữ cổ vật và không liên quan trực tiếp đến các công trình cổ đã thất truyền của chùa. Trong thông báo chính thức, nhà chức trách nêu rõ: "Đây là công trình xây dựng mới phục vụ du lịch, không phải kiến trúc cổ nguyên bản 1.500 năm tuổi như một số thông tin lan truyền".

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy vụ cháy có thể xuất phát từ việc du khách sử dụng hương hoặc nến không cẩn thận, theo Global Times. Hiện nguyên nhân chính thức vẫn đang được xác minh. Chính quyền cũng cho biết sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm và tăng cường kiểm tra phòng cháy tại các điểm du lịch, di tích trong toàn khu vực.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc nghi do du khách bất cẩn trong việc thắp hương, nến khi đi lễ chùa (Ảnh minh họa)

Chùa Vĩnh Khánh – địa danh gắn với lịch sử 1.500 năm

Nằm trên sườn núi Phượng Hoàng, chùa Vĩnh Khánh (Yongqing Temple) từ lâu đã được xem là một trong những dấu tích văn hóa – tôn giáo lâu đời của khu vực Giang Tô. Tư liệu địa phương cho biết chùa có nguồn gốc từ thời Nam triều, khoảng thế kỷ VI, khi Phật giáo phát triển mạnh và nhiều cơ sở tín ngưỡng được dựng lên trên các dãy núi thiêng để hòa hợp giữa cảnh sắc tự nhiên và không gian tu hành.

Dù kiến trúc nguyên bản không còn nhiều dấu tích, vị trí của chùa Vĩnh Khánh vẫn giữ vai trò quan trọng trong lịch sử của vùng, khi từng là nơi hành lễ, giảng pháp và cũng là điểm dừng chân của các đoàn tăng lữ đi qua hồ Thái Hồ – một trong những vùng văn hóa lớn của Trung Hoa cổ.

Bước vào thời hiện đại, cùng với sự hưng thịnh của du lịch sinh thái và văn hóa, chính quyền địa phương đã tiến hành quy hoạch lại toàn bộ khu vực núi Phượng Hoàng. Năm 2008, một dự án mở rộng được triển khai nhằm tái hiện phần nào diện mạo xưa của chùa, đồng thời bổ sung thêm những hạng mục mới để phục vụ du khách. Tòa Văn Xương Các – công trình gặp hỏa hoạn lần này – là một trong những hạng mục nổi bật của dự án.

Một vài hình ảnh về ngôi chùa qua ống kính du khách (Ảnh Trip)

Dù được thiết kế theo phong cách cổ, đây thực chất là kiến trúc hiện đại mô phỏng, sử dụng kết cấu bê tông kết hợp vật liệu gỗ và trang trí truyền thống. Mục đích của việc xây dựng công trình này không chỉ để tạo điểm nhấn kiến trúc trong khu thắng cảnh, mà còn để mở rộng không gian lưu trú tạm, khu hành lễ, triển lãm văn hóa dân gian và các hoạt động lễ hội thường niên.

Nhờ những bổ sung này, chùa Vĩnh Khánh trở thành điểm đến phù hợp cả với du khách hành hương lẫn những người yêu cảnh quan núi rừng. Tuy nhiên, chính sự kết hợp giữa vật liệu hiện đại và phong cách mô phỏng cổ đã khiến một số công trình dễ bị tổn thương khi xảy ra sự cố – như vụ cháy vừa qua. Việc phục dựng năm 2008 được đánh giá là góp phần đưa khu vực trở thành điểm du lịch nổi tiếng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới về bảo tồn, an toàn phòng cháy và quản lý du khách trong bối cảnh lượng người ghé thăm ngày càng gia tăng.



