Vụ việc xảy ra ở Thái Lan đang khiến dư luận nước này, đặc biệt là các bậc phụ huynh vô cùng bức xúc.

Mới đây, vụ việc một hiệu trưởng tại Thái Lan bị cáo buộc lạm dụng tình dục 11 học sinh nữ tại tỉnh Kanchanaburi của nước này đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con em theo học tại đây.

Hiệu trưởng dọa sẽ cắt học bổng nếu học sinh tiết lộ sự việc

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, Bộ Giáo dục Thái Lan đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra kỷ luật nghiêm ngặt đối với hiệu trưởng một trường học ở tỉnh Kanchanaburi vì bị cáo buộc lạm dụng tình dục 11 nữ sinh. Bộ tuyên bố rằng ông này sẽ bị sa thải và tước quyền hưởng lương hưu nếu các cáo buộc được chứng minh là đúng sự thật, bất chấp việc ông ta đã nộp đơn từ chức.

Vào sáng ngày 9 tháng 7 vừa qua, một nhóm phụ huynh từ tỉnh Kanchanaburi đã đến Quỹ Pavena Hongsakul vì Phụ nữ và Trẻ em tại Bangkok để gửi đơn khiếu nại tới bà Pavena Hongsakul, chủ tịch của quỹ. Theo nội dung đơn khiếu nại, 11 nữ sinh (từ 11 đến 15 tuổi) đang theo học tại một trường trong tỉnh đã bị hiệu trưởng có hành vi xâm hại tình dục. Các em đang theo học từ lớp Prathom 5 đến Mathayom 3 (tương đương với khoảng từ lớp 5 đến lớp 9).

Cuộc họp giữa các phụ huynh và Quỹ Pavena Hongsakul.

Các phụ huynh cáo buộc rằng một số em đã bị lạm dụng gần như hàng ngày, bắt đầu từ khi còn học lớp Prathom 3 (khoảng 8 hoặc 9 tuổi), như vậy là số lần bị lạm dụng có thể lên đến hàng trăm lần.

Đơn khiếu nại nêu rõ rằng vị hiệu trưởng thường gọi học sinh đến khu nhà ở dành cho giáo viên trong khuôn viên trường với các lý do như cắt tóc, làm việc nhà hoặc thử quần áo. Ông ta bị cáo buộc đã đe dọa sẽ cắt học bổng của các em nếu các em tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai.

Bộ Giáo dục Thái Lan tuyên bố sẽ xử lý nghiêm khắc vụ việc

Hiệu trưởng đã nộp đơn từ chức vào ngày 3 tháng 7 vừa qua. Các phụ huynh bày tỏ lo ngại rằng đây là hành động nhằm trốn tránh trách nhiệm và cam kết sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Akaranan Kannakittinan – người đứng đầu Trung tâm Bảo vệ Quyền và Tự do của Bộ – đã đến làm việc tại tổ chức này cùng với bà Arunee Jiramahasan, Phó Tổng thư ký Văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản, và ông Trin Kandokmai, Giám đốc trung tâm bảo vệ quyền lợi của ủy ban.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Akaranan Kannakittinan cũng đã có mặt tại cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Akaranan Kannakittinan – người đứng đầu Trung tâm Bảo vệ Quyền và Tự do của Bộ – đã đến làm việc tại tổ chức này cùng với bà Arunee Jiramahasan, Phó Tổng thư ký Văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản, và ông Trin Kandokmai, Giám đốc trung tâm bảo vệ quyền lợi của ủy ban. Ông cho biết nếu các cáo buộc được xác thực, hình phạt cao nhất sẽ được áp dụng, bao gồm việc bị sa thải khỏi bộ máy nhà nước và mất toàn bộ quyền lợi lương hưu.

Ông nói thêm rằng các cuộc điều tra kỷ luật cũng sẽ được tiến hành đối với bất kỳ giáo viên hay nhân viên nào biết về hành vi ngược đãi bị cáo buộc nhưng không có động thái can thiệp. Về vấn đề hỗ trợ các nạn nhân, ông Akaranan cho biết Bộ đang phối hợp với Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người Thái Lan cùng Bộ Y tế Thái Lan để bố trí các chuyên gia tâm lý và một nhóm chuyên gia đa ngành nhằm cung cấp sự hỗ trợ tâm lý lâu dài.

Đối với vụ án hình sự, Bộ và Ủy ban Giáo dục sẽ hỗ trợ pháp lý toàn diện cho các gia đình. Ông Akaranan lưu ý rằng các hành vi vi phạm bị cáo buộc xảy ra vào những thời điểm khác nhau và sẽ được tính là các tội danh riêng biệt. Ông khẳng định Bộ sẽ không dung thứ cho bất kỳ ai có hành vi vi phạm như vậy tiếp tục làm việc trong hệ thống giáo dục. Danh tính của người bị cáo buộc chưa được công bố và người này được coi là vô tội cho đến khi có phán quyết kết tội từ tòa án.

Gia Linh (Theo The Thaiger)