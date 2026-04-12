Bị bà cấm yêu đương khi còn đang đi học, 2 chị em ruột liền ra tay sát hại, hiện trường gây bàng hoàng

Gia Linh |

Vụ việc xảy ra tại Campuchia đã khiến cho dư luận nước này rúng động vì sự tàn ác của các nghi phạm.

Mới đây, một vụ việc xảy ra tại Campuchia khiến cho nhiều bậc phụ huynh phải giật mình, vì không thể tin những đứa trẻ vừa mới bước qua tuổi vị thành niên lại có thể gây ra tội ác rúng động với ngay chính người thân của mình như vậy.

Câu chuyện buồn này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các gia đình, cho thấy việc giáo dục trẻ em phải bắt đầu từ sớm, với những phương pháp thích hợp để tránh gây ra hậu quả xấu.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership, được tờ Thời báo Khmer dẫn lại cho biết, vụ việc đáng sợ xảy ra vào khoảng 10 giờ 20 phút tối ngày 5/4. Trước khi người phụ nữ 64 tuổi qua đời, 3 bà cháu đã sống cùng nhau trong một ngôi nhà phía sau cửa hàng tạp hóa, thuộc sở hữu của người bà.

Người bà tử vong sau vụ việc và 2 nghi phạm, cũng chính là cháu ruột của nạn nhân.

Người bà tử vong sau vụ việc và 2 nghi phạm, cũng chính là cháu ruột của nạn nhân.

Theo báo Khmer Times, các nghi phạm là 2 chị em ruột Seng Chanboramey, 19 tuổi, và em gái Seng Heng Sanika, 18 tuổi, đang là học sinh trung học, đã khai rằng bà của họ thường xuyên cấm họ có bạn trai, cảnh báo rằng các mối quan hệ tình cảm sẽ dẫn đến việc học hành sa sút. Sau một cuộc cãi vã khác với bà của họ vào đêm xảy ra vụ việc, Chanboramey và Sanika được cho là đã đâm bà nhiều nhát từ phía sau, khiến nạn nhân tử vong.

Theo Khmer Times, nạn nhân là bà Ty Kong, được phát hiện đã tử vong với vết thương do dao đâm vào khoảng 11 giờ sáng ngày hôm sau, tức 6 tháng 4, khi bạn bè và người thân đến thăm. Cảnh sát đã ngay lập tức cử đội pháp y đến hiện trường sau khi nhận được báo cáo từ một người thân về việc có người chết.

Sau đó, hai nghi phạm đã bị bắt giữ và đưa về đồn cảnh sát. Lễ tang của người phụ nữ được tổ chức vào ngày 8 tháng 4 vừa qua.

Hai nghi phạm Seng Chanboramey, 19 tuổi, và em gái Seng Heng Sanika, 18 tuổi, đã bị buộc tội giết người theo Điều 199 Bộ luật Hình sự vào ngày 9 tháng 4 năm 2026. Cả hai có thể phải đối mặt với án tù lên đến 15 năm nếu bị kết tội.

Gia Linh (Theo Mothership)

