Trong ngày thứ Hai, 13/4/2026, tức ngày 26 tháng 2 âm lịch, còn gọi là ngày Đinh Tỵ, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy địa chi Tỵ đóng vai trò chủ đạo, thúc đẩy dòng chảy tài lộc vô cùng mạnh mẽ. Nạp âm Sa Trung Thổ (đất pha cát) của ngày này được hưởng lợi từ sự tương sinh của thiên can Đinh và địa chi Tỵ đều thuộc Hỏa, tạo ra năng lượng bồi đắp vững chãi cho tiền tài. Tuy nhiên, sự vượng phát của Hỏa khí cũng dễ gây ra trạng thái nóng nảy hoặc hấp tấp, đòi hỏi các con giáp cần sự điềm tĩnh để chuyển hóa năng lượng Thổ thành tài sản tích lũy bền vững.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất về tài lộc trong ngày Đinh Tỵ, tài lộc chi tiết và cách tối ưu tài lộc chi tiết cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Thân: Lục Hợp Quý Nhân - Tài chính khởi sắc

Theo tử vi học, ngày Tỵ là ngày Lục hợp với tuổi Thân (Tỵ - Thân hợp Thủy), mang lại vận trình tài chính cực kỳ khởi sắc cho con giáp này. Tuổi Thân hãy tận dụng cơ hội tuyệt vời và tự giành lấy những thành tựu thuộc về mình nhé.

- Chi tiết tài lộc: Bạn dễ dàng gặp được đối tác lớn hoặc nhận được những lời mời hợp tác béo bở. Những khoản đầu tư mạo hiểm trước đây có dấu hiệu sinh lời, giúp túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn hẳn.

- Cách tối ưu: Tuổi Thân nên tiến hành các giao dịch quan trọng vào giờ Bính Ngọ (11h-13h). Ngoài ra, con giáp này cũng có thể cân nhắc việc sử dụng trang phục hoặc phụ kiện màu trắng hoặc vàng kim để kích hoạt cát khí.

2. Con giáp tuổi Dậu: Tam Hợp Hỗ Trợ - Kiếm tiền thuận lợi

Theo tử vi, do nằm trong bộ Tam hợp (Tỵ - Dậu - Sửu), tuổi Dậu cũng sẽ là con giáp đón nhận nguồn năng lượng tương sinh mạnh mẽ, giúp việc kiếm tiền trở nên cực kỳ thuận lợi.

- Chi tiết tài lộc: Công việc kinh doanh của con giáp tuổi Dậu tiến triển tốt, doanh thu tăng vọt nhờ những quyết định đúng đắn. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận thưởng hoặc được đề bạt lên vị trí có mức thu nhập tốt hơn.

- Cách tối ưu: Hướng xuất hành tốt nhất cho tuổi Dậu trong ngày hôm nay là hướng Chính Đông để đón Tài Thần. Bên cạnh đó, tuổi Dậu có thể đặt một vật phẩm bằng gốm sứ ở góc làm việc phía Tây để tụ tài, giữ lộc.

3. Con giáp tuổi Sửu: Tam Hợp chống lưng - Tài lộc hanh thông

Cùng thuộc bộ Tam hợp, tuổi Sửu cũng sẽ là con giáp có một ngày tài lộc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, gặp dữ hóa lành nhờ sự giúp đỡ của quý nhân.

- Chi tiết tài lộc: Bạn có duyên với các khoản tiền bất ngờ như trúng số, quà biếu hoặc các khoản nợ cũ được hoàn trả. Sự kiên trì và chăm chỉ bấy lâu nay của con giáp tuổi Sửu bắt đầu gặt hái được những thành quả tài chính xứng đáng.

- Cách tối ưu: Tuổi Sửu nên mang theo một vật phẩm bằng thạch anh đỏ hoặc hồng để tăng cường năng lượng Hỏa sinh Thổ. Ngoài ra, con giáp này cũng nên chủ động kết nối lại với các mối quan hệ cũ để tìm kiếm cơ hội làm ăn mới.

* Lưu ý chung

Trong ngày Đinh Tỵ, địa chi Tỵ đóng vai trò chủ đạo tạo nên cục diện Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) và Lục Hợp (Tỵ - Thân), tạo ra một mạng lưới năng lượng Hỏa vượng thúc đẩy sự luân chuyển mạnh mẽ của tiền bạc. Tuy nhiên, do Tỵ cũng nằm trong thế Lục Xung (Hợi - Tỵ) và Lục Hại (Dần - Tỵ), sự nóng vội trong các quyết định tài chính có thể dẫn đến những sai sót không đáng có hoặc gây ra mâu thuẫn với đồng nghiệp.

Đặc biệt với 3 con giáp nói trên (Thân, Dậu, Sửu): Bạn nên tận dụng thời cơ để chốt các giao dịch lớn nhưng cần giữ thái độ bình tĩnh và kiểm tra kỹ thông tin để tránh rủi ro từ những năng lượng xung sát xung quanh.

Và dù bạn có là con giáp nào trong số 12 con giáp thì cũng xin chúc bạn khởi đầu một ngày mới và tuần mới thật nhiều bình an, may mắn, hạnh phúc và thành công nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.