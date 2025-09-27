Bị áp thuế 50% vì mua dầu Nga, Ấn Độ kêu gọi Mỹ 'mở cửa' cho mua hàng từ một quốc gia châu Á để thay thế, cam kết sẽ tăng mua dầu Mỹ trong tương lai

Ảnh minh họa

Theo Reuters, Ấn Độ đang vận động chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép nước này mua dầu thô từ Iran nhằm thay thế nguồn cung từ Nga, trong bối cảnh Washington vừa áp thuế nhập khẩu 50% đối với New Delhi vì tiếp tục giao dịch năng lượng với Moscow.

Cụ thể, theo thông tin từ Reuters, phái đoàn Ấn Độ trong chuyến thăm Washington tuần này nhấn mạnh rằng nước này chỉ có thể giảm đáng kể lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga nếu được tiếp cận nguồn thay thế từ các nhà sản xuất đang bị trừng phạt. Ngoài Iran, Ấn Độ cũng đề xuất thêm Venezuela trong số những nguồn cung thay thế.

Ấn Độ hiện là một trong những khách hàng lớn nhất của dầu thô Nga, được hưởng mức giá chiết khấu sau khi nhiều quốc gia cắt giảm mua bán với Moscow vì xung đột tại Ukraine. Số liệu tháng 7 cho thấy, giá dầu Nga trung bình là 68,90 USD/thùng, thấp hơn so với 74,20 USD từ Mỹ và 77,50 USD từ Saudi Arabia. Với gần 90% nhu cầu dầu mỏ phải nhập khẩu, nguồn cung giá rẻ từ Nga giúp New Delhi kiềm chế chi phí năng lượng.

Tuy nhiên, Washington coi việc này là gián tiếp hỗ trợ tài chính cho những động thái của Nga tại Ukraine. Tổng thống Trump đã chỉ trích Ấn Độ và Trung Quốc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, gọi đây là những nhà tài trợ lớn nhất của Moscow.

New Delhi lập luận rằng, việc cùng lúc hạn chế nhập khẩu từ Nga, Iran và Venezuela – ba nhà sản xuất dầu lớn sẽ khiến thị trường toàn cầu thiếu hụt và đẩy giá leo thang. Do đó, họ muốn Mỹ cân nhắc cho phép mở lại kênh nhập khẩu từ Iran và Venezuela, vốn đã bị dừng từ năm 2019 trước sức ép trừng phạt từ phía Washington.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cũng cho biết nước này có kế hoạch gia tăng mua dầu khí từ Mỹ trong tương lai, coi đây là yếu tố quan trọng trong chiến lược an ninh năng lượng. Dù vậy, các quan chức Ấn Độ khẳng định việc thay thế dầu Nga cần đi kèm với quyền tiếp cận các nguồn cung giá cạnh tranh từ những quốc gia khác đang bị hạn chế.

Hiện Bộ Thương mại và Bộ Dầu mỏ Ấn Độ, cũng như Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi, chưa đưa ra bình luận chính thức về các cuộc đàm phán.

Ấn Độ đã ngừng mua dầu Iran vào năm 2019, và nhà máy lọc dầu tư nhân lớn nhất nước này — Reliance Industries Ltd đã ngừng mua dầu thô Venezuela trong năm nay do Mỹ siết chặt lệnh trừng phạt. Các nhà chế biến có thể chuyển sang mua thêm dầu thô từ Trung Đông, nhưng điều này sẽ đi kèm với chi phí cao hơn và làm tăng tổng chi phí nhập khẩu cho quốc gia châu Á này.

Theo Reuters﻿