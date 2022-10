Bí ẩn ngôi làng lạnh nhất thế giới, từng âm 71 độ C nhưng người dân sống rất thọ

Làng Oymyakon tại Yakutia, cao 741m so với mực nước biển, được mệnh danh là ngôi làng lạnh nhất thế giới bởi nơi đây từng ghi nhận nhiệt độ thấp nhất vào khoảng âm 71 độ C vào tháng 2/1933. Vào tháng 8, nhiệt độ trung bình ở đây khoảng -15 độ C. Còn vào mùa đông, nơi đây chỉ có khoảng 3 tiếng xuất hiện ánh sáng, tuyết phủ dày đặc xung quanh.

Tuy nhiên, các hoạt động vẫn diễn ra bình thường dưới môi trường khắc nghiệt này.



Dân số ở ngôi làng này không nhiều, khoảng 500 người. Tuy "Oymyakon" có nghĩa là "nước không đóng băng" nhưng đến rượu cũng có thể đóng băng được ở đây. Nhiều giai thoại cảnh báo rằng chỉ cần đứng ở ngôi làng Oymyakon 5 phút, lông mi của bạn có thể bị đóng băng.

Khí hậu lạnh đến như vậy nhưng người dân sống ở ngôi làng này lại được đánh giá là một trong những nơi có nhiều người sống thọ. Lí do đầu tiên là họ được tận hưởng bầu không khí trong lành và nguồn nước vô cùng tinh khiết. Lí do thứ hai là chế độ ăn của họ vô cùng lành mạnh.

Trong những năm 1920 và 1930, làng Oymyakon đã được biết đến là địa điểm dừng chân thường xuyên của những người chăn tuần lộc. Bởi vậy, sinh sống ở một nơi có khí hậu khắc nghiệt, không trồng được bất cứ loại cây cối nào, thịt động vật như ngựa, tuần lộc... chính là nguồn dinh dưỡng quý giá của họ.

Bác sĩ cho hay nhờ sữa động vật chứa rất nhiều chất dinh dưỡng nên người dân ở đây không bị thiếu dinh dưỡng. Ngoài ra, họ còn đánh bắt các loại cá dưới lớp băng để làm món sashimi, thường là cá tầm, cá trắng. Hoặc nếu đem đi làm trữ đông cá, lớp mỡ dưới da chứa axit béo omega-3, tốt cho tim mạch và làm chậm quá trình lão hóa.

Sống ở một nơi có khí hậu khắc nghiệt như thế này, việc sử dụng nhà vệ sinh khá bất tiện. Vì thế, nếu đi vệ sinh bên ngoài, người dân thường phải mang cành khô để đốt lửa xung quanh khu vực đó, tránh đóng băng giữa chừng. Tuy nhiên, nước Nga hỗ trợ khí đốt để sưởi ấm khu vực làng Oymyakon nên họ không cần đốt củi khi đi vệ sinh nữa.

Tháng 3 hằng năm, nơi đây thường tổ chức một lễ hội truyền thống thu hút khách du lịch. Trong lễ hội, du khách được mặc trang phục truyền thống, hòa cùng âm nhạc trong điệu nhảy của người bản địa, tham gia vào các trò chơi mạo hiểm như đua tuần lộc, câu cá trên băng, trượt chó... và thưởng thức ẩm thực bản địa.