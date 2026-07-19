Bệnh sọc màn đã "lây" sang cả đồng hồ và vòng tay thông minh Samsung

Cũng may, hiện tại chỉ có các dòng máy đời cũ từ 2 đến 5 năm tuổi mới gặp tình trạng này.

Galaxy Watch 4 và Galaxy Fit 3 xuất hiện lỗi sọc xanh

Hiện tượng sọc xanh từng xuất hiện trên nhiều smartphone Samsung và các hãng Android khác giờ đây được cho là đã lan sang thiết bị đeo.

Một người dùng Reddit có tên HKNworld mới đây đăng tải hình ảnh chiếc Galaxy Watch 4 của mình xuất hiện một đường sọc dọc màu xanh, đôi khi chuyển sang màu trắng, chạy dọc mép phải màn hình. Trong một bức ảnh khác, thiết bị còn xuất hiện thêm điểm chết trên tấm nền.

Lỗi sọc màn trên 1 chiếc Galaxy Watch 4, được cho là xuất hiện ngay sau khi cập nhật lên One UI 8 Watch mới nhất.

Theo chia sẻ của người dùng này, hiện tượng bắt đầu xuất hiện ngay sau khi đồng hồ được cập nhật lên One UI 8 Watch hoặc bản vá bảo mật phát hành sau đó.

Không chỉ Galaxy Watch 4, một bài đăng khác trên Reddit từ khoảng một tuần trước cũng cho thấy một chiếc Galaxy Fit 3 chưa đầy hai năm tuổi gặp tình trạng tương tự với một đường sọc xanh chạy dọc màn hình. Hiện mới chỉ có một số ít trường hợp được ghi nhận nên chưa thể kết luận đây là lỗi phổ biến hay chỉ là các trường hợp cá biệt.

Một chiếc Galaxy Fit 3 cũng gặp vấn đề tương tự cách đây không lâu.

Gợi nhớ lỗi sọc xanh từng xuất hiện trên smartphone Galaxy

Hiện tượng này khiến nhiều người liên tưởng đến lỗi sọc xanh và sọc hồng từng xuất hiện trên smartphone Galaxy sau các đợt cập nhật One UI trong những năm gần đây.

Một giả thuyết thường được cộng đồng đưa ra là quá trình cập nhật phần mềm khiến thiết bị nóng lên, tạo áp lực nhiệt đối với tấm nền AMOLED vốn đã bị lão hóa sau thời gian dài sử dụng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định từ cộng đồng và chưa được Samsung xác nhận.

Đáng chú ý, Galaxy Watch 4 đã ra mắt từ năm 2021 và hiện đã hết thời gian bảo hành tại hầu hết thị trường. Mẫu đồng hồ này trước đây cũng từng được nhắc đến với hiện tượng được cộng đồng gọi là "Red Screen of Death", khi màn hình chuyển sang tông đỏ bất thường.

Samsung chưa lên tiếng

Tính đến thời điểm hiện tại, Samsung vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về các báo cáo liên quan đến Galaxy Watch và Galaxy Fit.

Nếu lỗi màn hình thực sự xảy ra sau khi hết bảo hành, nhiều khả năng người dùng sẽ phải tự chi trả chi phí sửa chữa hoặc thay màn hình. Samsung cũng có thể sẽ thận trọng trong việc triển khai chương trình sửa chữa miễn phí nếu số lượng trường hợp phát sinh tăng lên.

Nếu không muốn gặp tình trạng tương tự, người dùng có thể cân nhắc tạm thời không cập nhật phầm mềm, hoặc nâng cấp lên các dòng mới hơn/đổi sang thương hiệu khác.

Đối với những người gặp hiện tượng tương tự, việc chụp ảnh hoặc quay video lại tình trạng của thiết bị trước khi mang đến trung tâm bảo hành sẽ giúp quá trình kiểm tra và xác định nguyên nhân thuận lợi hơn. Dù còn quá sớm để khẳng định đây là một lỗi diện rộng, các báo cáo ban đầu cho thấy vấn đề sọc xanh có thể không còn chỉ giới hạn trên smartphone mà đã bắt đầu xuất hiện trên một số thiết bị đeo sử dụng màn hình AMOLED của Samsung.

Các báo cáo mới cũng tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về độ bền của màn hình AMOLED trên nhiều dòng sản phẩm của Samsung, không chỉ điện thoại mà cả thiết bị đeo. Với những người đang sử dụng Galaxy Watch 4 và gặp tình trạng này, bài toán đặt ra là nên bỏ tiền thay màn hình hay cân nhắc nâng cấp lên các thế hệ mới hơn như Galaxy Watch 7 (từ 5 triệu đồng) hoặc Galaxy Watch 8 (từ 8 triệu đồng).