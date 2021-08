Bệnh nhân Covid-19 tử vong ở TP.HCM chiếm 80% cả nước: Sẽ giảm mạnh, đặc biệt sau 15/9

Bản tin Bộ Y tế tối 28/8 cho hay, tính từ 18h ngày 27/8 đến 18h ngày 28/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 12.103 ca nhiễm mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 12.097 ca ghi nhận trong nước.



Riêng tổng số ca mắc Covid-19 tại TP HCM trong ngày 28/8 là 5.481 ca, cao nhất cả nước và tăng 98 ca so với ngày trước đó.

Trong tổng số hơn 10.000 ca tử vong do Covid-19 ở Việt Nam thì TP HCM chiếm 80% với 8.097 ca (Ảnh: Bộ Y tế)

Cũng trong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 352 ca tử vong, riêng tại TP HCM là 271 ca.

Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.405 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Đặc biệt, trong tổng số ca tử vong đến nay thì có 80% ở TP HCM (chiếm 8.097 ca), kế đến là tỉnh Bình Dương 7,5%, Long An 2,5%, Tiền Giang 1,9%, Đồng Nai 1,7%, Đồng Tháp 1,2%...

Bệnh nhân Covid-19 tử vong ở TP HCM sẽ giảm mạnh, đặc biệt sau 15/9

Ngày 28/8, trao đổi về vấn đề tình trạng bệnh nhân Covid-19 tử vong ở TP HCM trong thời gian gần đây, cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, ông Lương Ngọc Khuê đánh giá số bệnh nhân Covid-19 tử vong tại TP HCM đã có xu hướng giảm, người bệnh đã tiếp cận cơ sở y tế tốt hơn.

Thông tin trên Báo Tuổi Trẻ Online cho hay, qua khảo sát và đánh giá, ông Khuê cho biết số bệnh nhân Covid-19 tử vong tại TP HCM có chiều hướng giảm.

Cụ thể: Ngày 21 và 22/8 là 599 ca, ngày 24/8: 340 ca, ngày 25/8: 266 ca, ngày 26/8: 242 ca, ngày 27/8: 287 ca, và mới nhất ngày 28/8 là 271 ca.

Ông Khuê cũng dự báo số bệnh nhân Covid-19 tử vong sẽ giảm mạnh hơn trong thời gian tới, đặc biệt là từ sau 15/9 "sẽ có những chuyển biến tốt".

Cũng thông tin về tình hình chữa bệnh trên báo này, ông Khuê cho hay, trước đây TP HCM áp dụng mô hình điều trị tháp 5 tầng, hiện tại đã thay đổi sang mô hình 3 tầng như mô hình chung toàn quốc. Trong đó chân đế là F0 điều trị tại nhà, với hệ thống cơ sở y tế lưu động quản lý và cấp thuốc tại nhà. Kế đến là tầng điều trị thứ 2, thu dung bệnh nhân vừa, tầng 3 là ca bệnh nặng và nguy kịch.

Nhận định của lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh tại Hội nghị cho thấy, mô hình này đang phát huy hiệu quả. Đặc biệt, tỷ lệ tử vong ở TP HCM đã có dấu hiệu giảm.

Số F0 xuất viện ở tầng 2 nhiều nhất nhưng tử vong cũng cao nhất

Trong buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM diễn ra chiều 28/8 cũng đề cập đến vấn đề này.

Thống kê sơ bộ của ngành y tế TPHCM cho thấy, tầng điều trị thứ 2 trong mô hình tháp 3 tầng là nơi bệnh nhân được điều trị khỏi, xuất viện nhiều nhất nhưng cũng có nhiều ca tử vong nhất.

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở TP HCM hiện nay giao động khoảng 250-300 ca mỗi ngày. "Đây là nỗi day dứt của ngành Y tế TPHCM", Báo Tiền Phong dẫn lời Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Hưng.

Khu điều trị cấp cứu bệnh nhân Covid-19 bệnh viện dã chiến quận 8, TP.HCM - Ảnh Minh Anh

PGĐ Sở Y tế TP HCM phân tích theo số liệu ghi nhận sơ bộ cho thấy, ở tầng điều trị thứ 2 của tháp điều trị 3 tầng hiện đang áp dụng, số ca tử vong cao nhất. Do đó, trong những ngày tới ngành y tế sẽ dồn sức tập trung thực hiện các giải pháp nhằm mục tiêu "hạ nhiệt" hiệu quả tỷ lệ tử vong do Covid-19.

"Hiện nay các tổ y tế lưu động đang hoạt động 24/7, sẵn sàng hỗ trợ người bệnh bất cứ lúc nào. Mỗi tổ y tế lưu động cũng được trang bị 2 bình oxy lớn tại chỗ và 3 bình oxy cá nhân có thể mang đến nhà bệnh nhân khi có yêu cầu hỗ trợ.

Hơn 400 tổ y tế lưu động tại các phường, xã hiện đang phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc, hỗ trợ F0 tại nhà, mục tiêu là giảm số lượng ca chuyển biến nặng phải chuyển lên các tầng điều trị cao hơn và giảm thiểu tử vong", TTXVN trích lời ông Nguyễn Hữu Hưng.

