Bên trong trang trại 900 tỷ ở Nghệ An dùng công nghệ cao từ Trung Quốc: Chở heo bằng xe tải không người lái, không khí phải qua 4 lớp lọc

Đây là mô hình trang trại đầu tiên của BAF được áp dụng công nghệ cao từ đối tác Muyuan – Trung Quốc. Với tổng mức đầu tư khoảng 900 tỷ đồng, dự án này ghi nhận suất đầu tư gấp tới 1,7 - 2 lần so với các mô hình chăn nuôi cũ.

Một báo cáo cập nhật mới đây từ Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) sau chuyến tham quan thực tế tại dự án Giai Xuân (Nghệ An) của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HSX: BAF) đã hé lộ những công nghệ đang được áp dụng bên trong trang trại này.

Đây là mô hình trang trại đầu tiên của BAF được áp dụng công nghệ cao từ đối tác Muyuan – Trung Quốc. Với tổng mức đầu tư khoảng 900 tỷ đồng, dự án này ghi nhận suất đầu tư gấp tới 1,7 - 2 lần so với các mô hình chăn nuôi cũ.

Tổ hợp chăn nuôi có diện tích 52 ha này được chia làm 2 giai đoạn xây dựng và vận hành.

Giai đoạn 1 là trại nái có quy mô 5.000 heo nái, dự kiến sẽ bắt đầu đi vào nhập nái từ tháng 7/2026 với khả năng cung ứng từ 175.000 đến 185.000 heo cai sữa mỗi năm.

Giai đoạn 2 là trại thịt, dự kiến hoàn thành xây dựng khu nuôi heo thịt sau khoảng 4 – 4,5 tháng so với trại nái. Trại dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 140.000 – 150.000 heo thịt thương phẩm hàng năm, tương ứng quy mô doanh thu 850 – 900 tỷ đồng/năm.

Ảnh: BSC

Một số công nghệ cao được áp dụng tại Trại nuôi mới BAF

Nền tảng công nghệ tại dự án Giai Xuân được triển khai dựa trên sự hợp tác với các đối tác Muyuan và Phenikaa . Trong đó, công nghệ từ Muyuan bao gồm hệ thống an toàn sinh học đa lớp, robot AI theo dõi sức khỏe đàn heo, hệ thống điều chỉnh môi trường trong chuồng nuôi, hệ thống cho ăn chính xác, hệ thống khử mùi... từ đối tác Muyuan. Hợp tác với Phenikaa để triển khai Xe không người lái vận chuyển heo giữa các trại, Robot sát trùng,...

Ngoài dự án trại Giai Xuân, BAF đang triển khai dự án Trại cao tầng Tây Ninh. Hiện nay, dự án cơ bản đã hoàn thành pháp lý và dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào quý 3 - quý 4/2026.

Dự án này áp dụng công nghệ chăn nuôi cao tầng Version 3 của Trung Quốc nhưng được điều chỉnh phù hợp với khí hậu Việt Nam.



Quy mô dự án tối đa 64.000 heo nái sinh sản, cung ứng 1,6 triệu heo thương phẩm mỗi năm. BAF dự kiến vận hành từng phần, bắt đầu đi vào hoạt động sau 12- 15 tháng xây dựng và hoạt động 100% công suất sau 2 năm.﻿

Ảnh: BSC

Xe tải không người lái vận chuyển heo: Tại trại Giai Xuân, BAF trang bị hệ thống lọc không khí và điều hòa điều chỉnh nhiệt độ dùng để vận chuyển 150 heo hậu bị/600 heo con/ lượt giúp heo tránh bị lây nhiễm chéo giữa các trại và đảm bảo an toàn cho heo.

Hệ thống test sức khỏe công nhân: Trước khi thực hiện công việc, các công nhân được test để đảm bảo âm tính (Trong trường hợp dương tính sẽ không được thực hiện công việc).

Hệ thống lọc khí 4 lớp: Không khí tươi trước khi đưa vào chuồng phải đi qua hệ thống lọc 4 lớp để loại bỏ 4 lớp lần lượt là: bụi bẩn, vi khuẩn, virus và khí độc.

Robot và AI: Sử dụng robot AI để giám sát an ninh, đếm số lượng, đo trọng lượng và theo dõi sức khỏe từng con heo. Hiện, BAF đã vận hành ở Tây Ninh, dự án Giai Xuân.

Hệ thống IoT: Tổ hợp Giai Xuân lắp đặt hơn 30,000 cảm biến, có yêu cầu cực cao về khả năng chống ăn mòn và chịu được độ ẩm cao trong chuồng nuôi. Mục tiêu để phân bổ thức ăn chăn nuôi phù hợp cho heo trong các giai đoạn khác nhau của vòng đời.

Hệ thống vận chuyển bằng thang máy: Tại trại Tây Ninh, heo được vận chuyển giữa các tầng hoặc đi xuất bán thông qua hệ thống thang máy tự động, giúp tiết kiệm nhân lực và tránh cho heo bị stress.

Hệ thống xử lý mùi và nước thải: Mỗi tầng đều có hệ thống hầm phân và thu gom nước thải riêng biệt. Đồng thời, nước cũng được tái sử dụng để tiêu 500-600 m3 /ngày giúp tối ưu chi phí và giảm áp lực xử lý .

Kế hoạch phát triển của BAF﻿

Trong năm 2026, BAF dự kiến mở rộng đàn nái lên 120.000 con trong Kịch bản cơ sở, tăng 35.000 con trong Kịch bản tích cực – (điều kiện thời tiết thuận lợi, dịch bệnh được kiểm soát). Theo đó, BAF sẽ cung cấp khoảng 1,2 triệu heo thịt thương phẩm.

Kế hoạch dài hạn, BAF đặt mục tiêu quy mô đàn đạt 2,5 – 3 triệu con heo vào năm 2027 và đạt 10 triệu con heo vào năm 2030.

BAF định hướng đẩy mạnh đầu tư chuỗi kép kín 3F - Feed, Farm, Food. BAF đang nghiên cứu triển khai thêm hệ thống phân phối, giết mổ và chế biến sâu,... Gần đầy, doanh nghiệp đang triển khai 4 dự án bao gồm: 2 dự án giết mổ và chế biến sâu, 1 dự án nuôi heo cao tầng, 1 dự án chăn nuôi gà xuất khẩu Trung Đông.

Về quỹ đất, hiện nay, quỹ đất cho chăn nuôi heo khá hạn chế, ưu tiên cho các doanh nghiệp có thể triển khai quy mô lớn. Bản thân BAF đã đảm bảo quỹ đất tới 2029.

Ngoài ra, BAF cho biết, tối ưu chi phí nuôi heo là một trong các ưu tiên của ngành trong giai đoạn 2026 – 2030

Trong nửa đầu năm 2026, chi phí giá vốn nuôi heo ở mức 45.000 -48.000 đồng/kg, tùy vào từng công ty mà mức giá vốn này có thể cao hơn hoặc thấp hơn.

BAF đặt mục tiêu đưa giá vốn về 35.000 -38.000 đồng/kg, chủ yếu nhờ cải tiến công thức thức ăn giúp giảm chi phí thức ăn và tăng tỷ lệ FCR, áp dụng công nghệ cao vào chăn nuôi để đảm bảo an toàn sinh học, giảm tỷ lệ chết, chi phí tiêm phòng bệnh.﻿