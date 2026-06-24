Những biệt thự AI trị giá từ vài chục đến hàng trăm triệu USD đang mở ra một chuẩn sống mới cho giới siêu giàu, nơi công nghệ không còn xuất hiện như một món đồ trưng bày mà trở thành một phần của trải nghiệm xa xỉ.

Trong thế giới của giới siêu giàu, cuộc đua xa xỉ từ lâu đã vượt khỏi những thước đo quen thuộc như diện tích biệt thự, vị trí bất động sản hay số lượng siêu xe trong garage. Khi mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền, giá trị của một ngôi nhà không còn nằm ở việc nó lớn đến đâu, mà ở việc nó phục vụ chủ nhân tốt đến mức nào.

Đó cũng là lý do trong vài năm gần đây, những căn biệt thự đắt đỏ nhất tại Dubai, Miami, Beverly Hills hay Singapore đang chứng kiến một xu hướng chung: Công nghệ trở thành khoản đầu tư quan trọng không kém đá cẩm thạch nhập khẩu, nội thất đặt riêng hay những bộ sưu tập nghệ thuật trị giá hàng triệu USD.

Căn biệt thự của Paul Nassif tại khu Bel Air, Los Angeles được niêm yết với mức giá 28 triệu USD. (Ảnh: MARC ANGELES)

Nếu với phần lớn người dùng, nhà thông minh đồng nghĩa với việc bật đèn bằng điện thoại hoặc điều khiển điều hòa bằng giọng nói, thì ở phân khúc siêu sang, khái niệm này đã tiến thêm nhiều bước. Công nghệ không còn xuất hiện như một món đồ để khoe. Nó được tích hợp vào kiến trúc, hòa vào không gian sống và vận hành âm thầm như một đội ngũ quản gia vô hình hoạt động 24 giờ mỗi ngày.

Khi ngôi nhà thấu hiểu chủ nhân trước cả khi họ lên tiếng

Một trong những thay đổi lớn nhất của smarthome thế hệ mới là khả năng dự đoán thay vì phản hồi.

Trước đây, công nghệ chỉ thực hiện mệnh lệnh. Người dùng phải nhấn nút, chạm màn hình hoặc ra lệnh bằng giọng nói để hệ thống thực hiện yêu cầu. Nhưng trong những dinh thự thuộc phân khúc cao cấp nhất hiện nay, ngôi nhà được thiết kế để hiểu thói quen sinh hoạt của chủ nhân và chủ động hành động trước khi yêu cầu được đưa ra.

Khi chủ nhân trở về sau một chuyến công tác dài ngày, hệ thống nhận diện khuôn mặt có thể kích hoạt hàng loạt kịch bản đã được lập trình sẵn. Ánh sáng trong phòng khách chuyển sang tông màu quen thuộc, nhiệt độ được điều chỉnh về mức yêu thích, rèm cửa mở ra để tận dụng ánh sáng tự nhiên, trong khi hệ thống âm thanh bắt đầu phát danh sách nhạc thường nghe vào buổi tối.

Đằng sau những trải nghiệm tưởng như rất đơn giản đó là mạng lưới cảm biến, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo liên tục học hỏi hành vi của người sử dụng. Ngôi nhà ghi nhớ giờ thức dậy, nhiệt độ phòng ngủ lý tưởng, thời điểm tập thể dục hay thậm chí cả thói quen sử dụng các khu vực khác nhau trong nhà.

Ở cấp độ cao nhất, công nghệ gần như biến mất khỏi trải nghiệm sống. Chủ nhân không còn cảm giác mình đang điều khiển thiết bị. Họ chỉ đơn giản là sống, còn ngôi nhà tự điều chỉnh để phù hợp với nhịp sống đó.

Rạp chiếu phim ngoài trời trên sân thượng đang trở thành một tiện ích xuất hiện ngày càng nhiều trong các dinh thự siêu sang, nơi chủ nhân có thể thưởng thức điện ảnh, hòa nhạc hoặc các sự kiện thể thao với hệ thống màn hình và âm thanh đạt chuẩn thương mại ngay tại nhà

Hệ thống kính thông minh có thể thay đổi độ trong suốt chỉ bằng một thao tác chạm, giúp chủ nhân linh hoạt chuyển đổi giữa không gian mở ngập ánh sáng và sự riêng tư tuyệt đối