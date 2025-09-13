Dựa vào phân tích hình ảnh vệ tinh, truyền thông khu vực phỏng đoán căn cứ trên có thể được sử dụng để chứa tên lửa đạn đạo, thậm chí cả tên lửa hạt nhân.

Sau khi phân tích hình ảnh vệ tinh của một địa điểm cách vùng Minsk - Belarus 60 km, các tờ báo của Estonia là Delfi Estonia và Eesti Ekspress tin rằng căn cứ bắt đầu được xây dựng vào tháng 6 năm ngoái và chưa được đề cập trong bất kỳ hồ sơ chính thức nào.

"Căn cứ đang được xây dựng tại quận Slutsk thuộc vùng Minsk - Belarus, cách biên giới phía Đông Ba Lan khoảng 245 km, tại địa điểm mà Liên Xô từng cất giữ vũ khí hạt nhân thời chiến tranh lạnh" - các tờ báo thông tin.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Belarus được cho là đang xây dựng căn cứ tên lửa bí mật cách biên giới Ba Lan chưa đầy 250 km. Ảnh: Wikimedia

Nhà phân tích an ninh Konrad Muzyka nói rằng căn cứ "có thể được trang bị vũ khí hạt nhân hoặc triển khai tên lửa đạn đạo Oreshnik do Nga sản xuất".

Cựu sĩ quan tình báo Phần Lan Marko Eklund cũng xác nhận địa điểm này trông giống như một căn cứ tên lửa trong tương lai và sẽ là "tài sản cấp chiến lược" không chỉ đối với Belarus mà còn đối với đồng minh lớn nhất của họ là Nga.

Trong hình ảnh vệ tinh có thể thấy một số công trình đang được xây dựng, bao gồm nhà chứa máy bay, tường, kho đạn dược và "hệ thống phòng không".

Đây không phải là cơ sở quân sự duy nhất được xây dựng gần sườn NATO. Hồi tháng trước, có báo cáo Nga đang phát triển một cơ sở tình báo tín hiệu quy mô lớn, cách Ba Lan và Lithuania chưa đầy 100 km, tại vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

Nga cũng được cho là đang xây dựng các cơ sở dành cho một đơn vị đồn trú quân sự mới gần biên giới với Phần Lan, quốc gia đã gia nhập NATO.

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski (phải) tới Kiev để đàm phán về an ninh ngày 12-9. Ảnh: X

Trong một diễn biến khác, Hoàng tử Harry và các nhà ngoại giao hàng đầu của Ba Lan và Anh đã đến thăm Kiev trong bối cảnh Nga leo thang hoạt động máy bay không người lái.

Theo đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski tới Kiev để đàm phán về an ninh ngày 12-9. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha đã chia sẻ một bức ảnh chụp hai quan chức gặp nhau tại một nhà ga xe lửa ở Kiev. Họ đàm phán về an ninh chung, khả năng Ukraine gia nhập EU và NATO, gây áp lực lên Moscow...

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Cooper cũng đến Kiev ngày 12-9 và dự kiến gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky để tái khẳng định sự hỗ trợ của Anh, bao gồm gói viện trợ mùa đông trị giá 142 triệu bảng Anh.

Trong khi đó, Hoàng tử Harry đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev theo lời mời của chính phủ Ukraine. Ông nói rằng muốn làm mọi thứ có thể để giúp phục hồi chức năng cho các quân nhân Ukraine bị thương do chiến sự.

Các chuyến thăm cấp cao này trùng với thời điểm Nga tiếp tục ném bom ở vùng Sumy. Không quân Ukraine cho biết từ 22 giờ tối 11-9 đến sáng 12-9 (giờ địa phương), Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng 40 máy bay không người lái vào Ukraine.

Cuộc tấn công đã bị các đơn vị tên lửa phòng không, tác chiến điện tử và máy bay không người lái, cùng các nhóm hỏa lực cơ động của Lực lượng phòng vệ Ukraine, ngăn chặn.