Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo trên mạng xã hội X ngày 11-9 rằng Pháp sẽ "triển khai 3 máy bay chiến đấu Rafale để góp phần bảo vệ không phận Ba Lan và sườn phía Đông của NATO cùng với các đồng minh của Paris”.

Ban đầu, không có lực lượng nào của Pháp tham gia nhưng ông Macron đã nói với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk rằng Paris sẽ hỗ trợ bảo vệ không phận của nước này trong tương lai.

"An ninh của lục địa châu Âu là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi" - nhà lãnh đạo Pháp nói và cho biết thêm ông đang liên lạc với Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Ngoài Pháp, các nước NATO khác cũng dự kiến tăng cường phòng không ở sườn phía Đông của liên minh. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healy hôm 10-9 tuyên bố ông đang xem xét các lựa chọn để London hành động nhiều hơn.

Máy bay chiến đấu Eurofighter của Đức và Rafale của Pháp sẽ tăng cường khả năng phòng thủ không phận của Ba Lan. Ảnh: Wikimedia

Trong khi đó, Đức cho biết họ sẽ "kéo dài và mở rộng" sự tham gia của nước này đối với chương trình Kiểm soát không phận của NATO, mục đích tăng cường bảo vệ không phận Ba Lan.

Theo Bộ Quốc phòng Đức, số lượng máy bay phản lực Eurofighter được triển khai sẽ tăng gấp đôi lên 4 chiếc và nhiệm vụ của chúng sẽ kéo dài thêm 3 tháng cho đến cuối năm nay.

Trước đó, lực lượng vũ trang Đức đã hiện diện tại không phận Ba Lan với 2 chiếc Eurofighter thường trú tại sân bay Rostock-Laage ở Đông Bắc nước Đức, gần biên giới phía Tây Ba Lan.

"Bên cạnh các cam kết hiện có tại vùng Baltic và Ba Lan, chính phủ sẽ mở rộng hoạt động tuần tra trên không tại Ba Lan" - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức Stefan Kornelius nói với hãng tin DPA.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về cáo buộc của Ba Lan rằng “Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ nước này”.

Lực lượng Ba Lan và NATO phải bắn hạ một số máy bay không người lái từ đêm 9-9 đến ngày 10-9.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki hôm 11-9 nói rằng cuộc tấn công “nhằm kiểm tra cơ chế hoạt động của NATO và khả năng sẵn sàng ứng phó của Ba Lan”.

Tuy nhiên, Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào Ba Lan, đồng thời lưu ý không có bằng chứng nào cho thấy các máy bay không người lái này là của Nga.