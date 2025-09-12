Lộ bất thường trong xuất khẩu vàng sang Campuchia, Thái Lan mở điều tra giữa lúc baht tăng giá chóng mặt

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) ngày 11/9 đưa tin, kim ngạch xuất khẩu vàng của Thái Lan sang Campuchia đã tăng vọt, đạt mức 2,149 tỷ USD (khoảng 68 tỷ baht) trong bảy tháng đầu năm 2025. Việc này khiến Campuchia trở thành điểm đến xuất khẩu vàng lớn thứ hai của Thái Lan, chỉ sau Thụy Sĩ, mặc dù nền kinh tế Campuchia tương đối nhỏ.

Sự gia tăng xuất khẩu vàng đột biến này đã làm dấy lên nghi ngờ, đặc biệt là khi nó trùng thời điểm với sự tăng giá nhanh chóng và bất thường của đồng baht Thái, đặt ra những câu hỏi về bản chất thực sự của hoạt động thương mại xuất khẩu vàng.

Tờ Khaosod (Thái Lan) ngày 11/9 đưa tin, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan Kriengkrai Thiennukul cho biết, Ủy ban Khu vực Tư nhân Hỗn hợp của Thái Lan đã phát hiện ra các mô hình bất thường trong dữ liệu thương mại của nước này, đặc biệt là các lô vàng xuất khẩu sang Campuchia trị giá hàng chục tỷ baht.

"Chúng tôi nhận thấy rằng Campuchia là một quốc gia nhỏ, nhưng Thái Lan xuất khẩu một khối lượng lớn kim loại quý và đồ trang sức sang đó. Khi chúng tôi kiểm tra các chi tiết, chúng tôi thấy chủ yếu là vàng và số lượng cao hơn nhiều so với các mức thường thấy trong quá khứ", ông Kriengkrai nói.

Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan Kriengkrai Thiennukul. Ảnh: Khaosod

Theo ông Kriengkrai, Ủy ban Khu vực Tư nhân Hỗn hợp (JPSC) - bao gồm Phòng Thương mại Thái Lan, Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan và Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan - nghi ngờ những hoạt động xuất khẩu này có thể góp phần vào hiện tượng tăng giá của đồng baht. JPSC có kế hoạch phối hợp với Ngân hàng Trung ương, Bộ Tài chính và các cơ quan khác của Thái Lan để điều tra.

Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan lưu ý rằng việc xuất khẩu vàng có thể liên quan đến cả các hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp tại Campuchia. "Chúng tôi cần xác minh tỷ lệ chính xác và điều tra xem việc này có liên quan đến các doanh nghiệp ngầm hay không", ông nói.

Đồng baht tăng mạnh bất chấp kinh tế suy yếu

Khaosod đưa tin, vào ngày 11/9, đồng baht Thái Lan đã tăng lên mức 31,70 baht đổi 1 USD, và các nhà phân tích dự đoán đồng baht có thể đạt mức 31,50 baht đổi 1 USD. Hiện tượng tăng giá này trái ngược với dự đoán ban đầu của các chuyên gia, xét đến nền kinh tế đang suy yếu của Thái Lan và việc Ủy ban Chính sách Tiền tệ nước này gần đây đã cắt giảm lãi suất.

"Sức mạnh hiện tại của đồng baht không phản ánh thực trạng kinh tế của chúng tôi. Với sức mua kém và điều kiện trong nước yếu, đồng tiền thường sẽ yếu hơn", Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan Kriengkrai giải thích.

Theo Khaosod, kể từ giữa năm nay, đồng baht đã tăng hơn 7%, trở thành đồng tiền tăng giá nhiều thứ hai trong khu vực, sau đồng tiền của Đài Loan (Trung Quốc).

Tiền mặt 100, 500 và 1000 baht được rút ra từ một máy ATM ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: EPA

Tác động kép đối với các nhà xuất khẩu và ngành du lịch

Khaosod đưa tin, việc đồng baht tăng giá tạo ra thêm thách thức cho các doanh nghiệp Thái Lan vốn đang phải vật lộn với mức thuế nhập khẩu 19% của Mỹ. Đáng lo ngại hơn là tác động tiềm tàng đối với du lịch, một ngành nghề quan trọng mà Thái Lan hy vọng sẽ hồi sinh trong nửa cuối năm nay.

"Nếu đồng baht vẫn mạnh, những du khách đang tìm hiểu về Thái Lan có thể lựa chọn các điểm đến thay thế rẻ hơn", Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan Kriengkrai cảnh báo.