'Không phải nơi thân thiện': Điều kiện khắc nghiệt của nhà tù ông Thaksin thụ án qua lời kể cựu phạm nhân

Reuters dẫn nguồn thạo tin tiết lộ một số điều kiện bên trong Nhà tù Trung tâm Klong Prem được bảo đảm an ninh tối đa ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, nơi cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, 76 tuổi, bị giam giữ.

Một nhân viên của Bộ Cải huấn Thái Lan bước vào Nhà tù Trung tâm Klong Prem ở quận Chatuchak, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters

Reuters đưa tin, ông Thaksin từng là một trong những người giàu nhất và quyền lực nhất Thái Lan, nhưng đã bị Tòa án Tối cao nước này tuyên án 1 năm tù giam hôm 9/9 khi xác định rằng vị tỷ phú này dành thời thụ án trước đó trong bệnh viện thay vì nhà tù là bất hợp pháp.

Bản án 8 năm tù ban đầu của ông Thaksin vì xung đột lợi ích và lạm dụng quyền lực khi còn giữ chức Thủ tướng Thái Lan trong nhiệm kỳ 2001-2006 đã được giảm xuống còn 1 năm theo sự khoan hồng của Hoàng gia Thái Lan, sau khi ông hồi hương vào tháng 9/2023 sau thời gian lưu vong. Chỉ sau 6 tháng bị giam giữ, ông Thaksin đã được ân xá vào tháng 2/2024, mặc dù toàn bộ thời gian đó ông đã ở trong Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát tại Bangkok.

Kể từ đó, ông Thaksin sống trong một biệt thự có hàng rào cao ở ngoại ô Bangkok, thường di chuyển quanh thành phố trên một chiếc sedan Mercedes-Maybach màu đen-bạc, và bay ra khỏi Thái Lan bằng máy bay riêng.

Một giờ sau khi tòa án đưa ra phán quyết vào ngày 9/9, ông Thaksin được đưa lên xe và sau khi kiểm tra y tế, được chuyển đến Nhà tù Trung tâm Klong Prem.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được các nhân viên quản giáo áp giải đến xe chở tù vào ngày 9/9 sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên án ông 1 năm tù vì nằm viện bất hợp pháp 6 tháng trước khi được ân xá. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Nhà tù Trung tâm Klong Prem là nơi giam giữ khoảng 6.500 tù nhân, từng giam giữ các nhân vật chính trị cao cấp của Thái Lan và một ông trùm truyền thông. Viktor Bout - một kẻ buôn vũ khí quốc tế được mệnh danh là "thương gia tử thần" - cũng từng là một tù nhân ở đây.

"Đó là một cuộc sống rất chán nản. Khi tôi lần đầu tiên vào trong [tù], tất cả những gì tôi làm là khóc", Somyot Pruksakasemsuk - một nhà hoạt động và biên tập viên tạp chí, người đã thụ án hơn 7 năm tù vì tội khi quân, bao gồm cả thời gian ở Klong Prem - cho biết. "Môi trường rất căng thẳng. Đó không phải là một nơi thân thiện."

Reuters không thể xác định chính xác khu vực nào của Klong Prem - một nhà tù rộng lớn ở quận Chatuchak, phía bắc Bangkok - là nơi ông Thaksin đang bị giam giữ và điều kiện sinh hoạt hàng ngày của ông tại đó.

Winyat Chatmontree - luật sư của cựu Thủ tướng Thái Lan - cho biết ông Thaksin hiện đang trải qua thời gian cách ly 5 ngày, trong thời gian đó Winyat không thể gặp hoặc liên lạc trực tiếp với thân chủ của mình.

Lời kể của cựu tù nhân Somyot về nhà tù đã được chứng thực bởi một cựu quan chức cải huấn Thái Lan - người đã làm việc trong các nhà tù của Thái Lan, bao gồm cả Klong Prem trong một thập kỷ, nhưng yêu cầu không nêu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề.

Một người lính canh gác một dãy phòng giam bên trong Nhà tù Trung tâm Klong Prem. Ảnh: Reuters

Điều kiện trong nhà tù

Theo vị cựu quan chức cải huấn, Nhà tù Trung tâm Klong Prem được chia thành 11 khu vực, bao gồm một khu vực cách ly nơi ông Thaksin từng bị giam giữ lúc ban đầu, các khu vực riêng biệt cho những người thụ án tù từ trên hoặc dưới 50 năm và một khu vực đặc biệt khác dành cho các tù nhân có nguy cơ cao.

"Ông Thaksin có khả năng sẽ được giam cùng nhóm với các tù nhân chính trị lớn tuổi, hơn là những kẻ giết người hoặc buôn bán ma túy", vị này cho biết, giải thích rằng tùy thuộc vào nhóm, ông có thể bị giam trong một căn phòng lớn chỉ với một vài tù nhân hoặc trong một phòng nhỏ hơn với 25 người.

"Tất cả các tù nhân, bất kể tuổi tác, đều ngủ trên sàn nhà cạnh nhau."

Các tù nhân thường được phát ba tấm chăn: một để sử dụng làm nệm, một để cuộn thành gối và một thứ ba để đắp, cựu quan chức cho biết.

"Nếu được khoan hồng, nhà tù có thể cho bốn tấm chăn", cựu tù nhân Somyot nói. "Nhưng đây là một cách ngủ không thoải mái."

Thức ăn được phục vụ bên trong nhà tù rất nhạt nhẽo, Somyot cho biết, các tù nhân tắm tập thể xung quanh một bể nước lớn hình vuông.

Bộ Cải huấn Thái Lan cho biết trong một tuyên bố vào ngày 10/9 rằng các tù nhân được phép ra khỏi phòng giam của họ vào ban ngày để gặp người thân đến thăm hoặc luật sư của họ.

Một phòng giam bên trong Nhà tù Trung tâm Klong Prem, nơi các tù nhân ngủ, có khu vực nhà vệ sinh. Ảnh: Reuters

'Nh ân v ật lớn'

Somyot và cựu quan chức cải huấn cho biết, cán bộ quản giáo trong nhà tù sẽ đặc biệt lưu tâm đến vấn đề an ninh của ông Thaksin, xét đến hồ sơ chính trị, lịch sử cá nhân của ông và mối quan hệ với những tù nhân khác.

Theo cựu quan chức cải huấn, ông Thaksin có thể phải đối mặt với sự thù địch từ những tù nhân bất mãn vì các chính sách trước đây của ông cũng như những kẻ buôn bán ma túy bị bỏ tù trong nhiệm kỳ thủ tướng của ông.

Tuy nhiên, cả Somyot và cựu quan chức này đều nói, với sức ảnh hưởng của ông Thaksin, ông cũng có thể khiến các tù nhân khác ủng hộ, giúp ông trở thành người được gọi là "somdet" (tức "nhân vật lớn" trong tiếng lóng của nhà tù Thái Lan).