Đài RT (Nga) đưa tin, TurkStream - đường ống vận chuyển trực tiếp khí đốt của Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Âu - vẫn là tuyến đường duy nhất cung cấp khí đốt cho khu vực này sau khi Ukraine đơn phương dừng vận chuyển khí đốt qua nước này vào cuối năm ngoái.

Theo lời người phát ngôn chính phủ Hungary Zoltan Kovacs, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã phát biểu hôm 1/9 rằng: "Khối lượng khí đốt tự nhiên kỷ lục đã được vận chuyển qua Serbia thông qua TurkStream là hơn 5 tỷ mét khối kể từ tháng 1. Điều này đảm bảo nguồn cung năng lượng của chúng tôi và giúp duy trì những thành tựu của Hungary trong việc giữ chi phí tiện ích hộ gia đình ở mức thấp."

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết nước này đã nhận được lượng khí đốt kỷ lục 5 tỷ mét khối của Nga thông qua đường ống TurkStream trong năm nay. Ảnh: Reuters/Getty

Hungary tiếp tục nhận được phần lớn khí đốt theo các hợp đồng dài hạn với nhà cung cấp Gazprom của Nga thông qua đường ống TurkStream, vốn được chính phủ Hungary coi là thiết yếu đối với an ninh năng lượng của nước này. Theo số liệu chính thức, lượng khí đốt Nga cung cấp cho Hungary đã đạt kỷ lục 7,6 tỷ mét khối vào năm 2024.

Đường ống TurkStream này cung cấp khí đốt cho khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước châu Âu, bao gồm Hungary, Serbia, Bulgaria, Slovakia, Bosnia và Herzegovina, và Hy Lạp.

Theo RT, Nga từng là nhà cung cấp khí đốt chính của EU, nhưng đã giảm mạnh xuất khẩu vào năm 2022 sau các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine và vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream. Thị phần khí đốt của Nga qua đường ống EU đã giảm từ hơn 40% vào năm 2021 xuống còn khoảng 11% vào năm 2024.

Trong khi EU đặt mục tiêu loại bỏ dần việc nhập khẩu năng lượng từ Nga vào cuối năm 2027 theo chiến lược RePowerEU, Hungary - một thành viên EU - đã chặn kế hoạch này, với việc Ngoại trưởng Szijjarto cảnh báo rằng nó sẽ "phá hủy an ninh năng lượng của Hungary" và gây ra tình trạng giá cả tăng vọt.

Moscow đã lên án các lệnh trừng phạt của phương Tây là bất hợp pháp và phản tác dụng, đặc biệt là các lệnh trừng phạt nhắm vào năng lượng, lưu ý rằng giá năng lượng ở EU đã tăng vọt sau khi các lệnh trừng phạt ban đầu đối với Nga được áp dụng vào năm 2022.

Đồng thời, Nga đang tăng cường xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia. Moscow và Bắc Kinh gần đây đã đồng ý tăng lưu lượng trên tuyến đường ống hiện có và thúc đẩy dự án Power of Siberia 2 qua Mông Cổ, củng cố hơn nữa chiến lược xoay trục của Nga sang thị trường châu Á.