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Beckham nhắn gửi Brooklyn

Trạch Dương
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Giữa những đồn đoán về mâu thuẫn kéo dài trong gia đình, David Beckham phát đi thông điệp muốn hòa giải với con trai cả Brooklyn nhân Ngày của cha. Cựu đội trưởng tuyển Anh nỗ lực hàn gắn mối quan hệ đang rạn nứt giữa hai cha con.

Ngày 21/6, David Beckham đăng tải loạt ảnh gia đình trên Instagram, trong đó có nhiều khoảnh khắc cũ của bốn người con gồm Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper. Brooklyn xuất hiện nổi bật trong bài đăng sau vụ công khai chế giễu gia đình.

“Làm cha là công việc quan trọng nhất trong đời tôi. Bố yêu tất cả các con. Cảm ơn Victoria vì đã cho chúng ta gia đình tuyệt vời”, David Beckham viết.

Bài đăng chủ yếu hình ảnh thời bé của các con nhà Beck, trong đó có hình ảnh Brooklyn bế em gái Harper.

Victoria cũng chia sẻ loạt ảnh cũ của gia đình và dành lời khen cho chồng. Nhà thiết kế thời trang gọi David là “người cha tuyệt vời nhất”, cho rằng những đứa con là thành tựu lớn nhất trong đời cựu danh thủ. Một trong những bức ảnh được Victoria đăng tải ghi lại khoảnh khắc David đứng cạnh đầy đủ bốn người con, bao gồm Brooklyn.

Động thái của vợ chồng Beckham gây chú ý do diễn ra giữa lúc quan hệ gia đình và Brooklyn chưa cải thiện. Trái ngược với cha mẹ, Brooklyn không có bất kỳ bài đăng nào nhắc đến Ngày của cha hay gửi lời chúc tới David Beckham. Trong khi đó, hai em trai Romeo và Cruz đều chia sẻ hình ảnh thời thơ ấu bên cha để bày tỏ tình cảm.

Căng thẳng trong gia đình Beckham đã kéo dài nhiều tháng, trở nên bùng phát trong năm qua. Brooklyn cùng vợ là Nicola Peltz hiện duy trì khoảng cách với gia đình Beckham, nỗ lực kết nối từ phía David và Victoria không có kết quả.

- Ảnh 1.

Beckham đăng ảnh cùng các con ngày bé.

Gần đây, mâu thuẫn tiếp tục trở thành đề tài bàn tán sau khi Brooklyn xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của DoorDash nhân World Cup 2026. Anh mở đầu bằng câu nói: “Có lẽ mọi người đang thắc mắc vì sao tôi xem World Cup 2026 ở nhà. Đó là một câu chuyện dài”. Ngay sau đó, màn hình hiện dòng chữ: “Mọi thứ khá phức tạp. Còn tiếp”.

Dù Brooklyn không trực tiếp nhắc đến cha mẹ, khán giả cho rằng đây là cách anh ám chỉ xung đột gia đình. Bởi World Cup vốn gắn liền với tên tuổi David Beckham - một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá Anh.

Một số nguồn tin thân cận với gia đình Beckham tiết lộ David và Victoria cảm thấy tổn thương khi câu chuyện riêng tư bị đưa vào chiến dịch thương mại.

Giới quan sát nhận định bài đăng Ngày của cha cho thấy David Beckham chưa từ bỏ hy vọng hàn gắn. Dù không nhận được phản hồi công khai từ con trai cả, cựu danh thủ 51 tuổi chủ động đưa Brooklyn vào những hình ảnh gia đình và nhấn mạnh tình yêu dành cho tất cả các con.

People mô tả đây là một “cành ô liu” mà David và Victoria tiếp tục gửi tới Brooklyn giữa lúc khoảng cách giữa các thành viên vẫn chưa được xóa nhòa.

Trong khi Brooklyn tiếp tục lựa chọn sự im lặng, người hâm mộ vẫn chờ đợi tín hiệu tích cực từ cả hai phía để khép lại căng thẳng kéo dài trong gia đình Beckham.

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