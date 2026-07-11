Beckham hiến kế cho tuyển Anh trước đại chiến Na Uy

Đội tuyển Anh có buổi tập cuối cùng tại trung tâm huấn luyện của Inter Miami sau khi bay từ Kansas City đến Florida, chuẩn bị cho cuộc đối đầu Na Uy ở tứ kết World Cup 2026. David Beckham - đồng sở hữu Inter Miami và cựu đội trưởng tuyển Anh với 115 lần khoác áo đội tuyển quốc gia - trực tiếp chào đón thầy trò HLV Thomas Tuchel và trò chuyện cùng các cầu thủ. Harry Kane cho biết Beckham gửi lời chúc may mắn tới toàn đội trước trận đấu. "Sau hầu hết trận đấu, ông ấy đều nhắn tin cho tôi và chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Ông ấy luôn ở đó để ủng hộ chúng tôi", tiền đạo 33 tuổi chia sẻ.