Beckham hiến kế cho tuyển Anh trước đại chiến Na Uy

Đội tuyển Anh được David Beckham chào đón tại trung tâm huấn luyện của Inter Miami. Huyền thoại bóng đá Anh gửi lời chúc may mắn tới Harry Kane và các đồng đội trước màn so tài với Na Uy, trong bối cảnh HLV Thomas Tuchel dần có lực lượng mạnh nhất cho vòng tứ kết.
Đội tuyển Anh có buổi tập cuối cùng tại trung tâm huấn luyện của Inter Miami sau khi bay từ Kansas City đến Florida, chuẩn bị cho cuộc đối đầu Na Uy ở tứ kết World Cup 2026. David Beckham - đồng sở hữu Inter Miami và cựu đội trưởng tuyển Anh với 115 lần khoác áo đội tuyển quốc gia - trực tiếp chào đón thầy trò HLV Thomas Tuchel và trò chuyện cùng các cầu thủ. Harry Kane cho biết Beckham gửi lời chúc may mắn tới toàn đội trước trận đấu. "Sau hầu hết trận đấu, ông ấy đều nhắn tin cho tôi và chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Ông ấy luôn ở đó để ủng hộ chúng tôi", tiền đạo 33 tuổi chia sẻ.
Beckham lần lượt chào hỏi các tuyển thủ trong phòng tập, ôm và chụp ảnh cùng Bukayo Saka (trái) và Jude Bellingham trước khi toàn đội ra sân. Các cầu thủ rất cảm kích khi được sử dụng cơ sở huấn luyện của Inter Miami trong giai đoạn chuẩn bị cho trận đấu quan trọng. "Chúng tôi biết ơn khi được sử dụng cơ sở của anh ấy. Thật vui khi được gặp lại huyền thoại tuyển Anh. Hy vọng chúng tôi có thể khiến ông ấy tự hào", Kane chia sẻ với Daily Mail sau cuộc gặp.
David Beckham tiếp tục trò chuyện với Jordan Pickford và Declan Rice trước buổi tập tại Fort Lauderdale. Cựu danh thủ 51 tuổi đã theo sát hành trình của tuyển Anh tại World Cup 2026 và nhiều lần xuất hiện để động viên đội bóng. Trận gặp Na Uy được xem là bước ngoặt trong hành trình chinh phục danh hiệu của "Tam sư", khi đội thắng sẽ giành quyền vào bán kết gặp Argentina hoặc Thụy Sĩ.
Beckham bắt tay, hỏi thăm Kobbie Mainoo trong buổi gặp gỡ tại trung tâm huấn luyện Inter Miami. Sau khi tạo dấu ấn với thương vụ gia nhập LA Galaxy năm 2007, Beckham đã trở thành người đồng sáng lập Inter Miami thông qua điều khoản đặc biệt trong hợp đồng thi đấu tại MLS. Đội bóng chính thức ra mắt năm 2020 và vươn lên tầm ảnh hưởng lớn hơn kể từ khi chiêu mộ Lionel Messi.
Cựu đội trưởng tuyển Anh cũng dành thời gian trao đổi với Reece James trước khi buổi tập bắt đầu. Hậu vệ Chelsea trở lại tập luyện bình thường sau khi hoàn thành giáo án riêng, tương tự Marc Guehi và Declan Rice. Sự trở lại của ba cầu thủ mang đến tín hiệu tích cực cho HLV Thomas Tuchel trước trận tứ kết gặp Na Uy.
Beckham theo dõi buổi tập của tuyển Anh cùng hai con trai Romeo và Cruz. Nhiều khán giả bình luận Beckham đang muốn "hiến kế", lên chiến lược cho tuyển Anh. Huyền thoại Manchester United có mặt ở nhiều trận đấu của "Tam sư" tại World Cup 2026 và tiếp tục đồng hành cùng đội bóng trên đất Mỹ khi vòng đấu loại trực tiếp bước vào giai đoạn quyết định.
Harry Kane trao đổi cùng HLV Thomas Tuchel trong buổi tập cuối trước cuộc đối đầu Na Uy. Tuyển Anh giành quyền vào tứ kết sau chiến thắng 3-2 trước Mexico ở vòng 16 đội. Theo thống kê của ESPN, Jude Bellingham trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Diego Maradona năm 1986 ghi hai bàn trong một trận World Cup tại sân Azteca, góp công lớn đưa "Tam sư" đi tiếp.
Các tuyển thủ Anh hoàn thiện những bài tập chiến thuật tại trung tâm huấn luyện của Inter Miami trước khi di chuyển đến sân Hard Rock. ESPN đánh giá HLV Thomas Tuchel vẫn không có đầy đủ lực lượng khi Jarell Quansah phải chấp hành án treo giò hai trận sau chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Mexico. Nhà cầm quân người Đức cho biết ông chưa nhận được lời giải thích từ FIFA về quyết định nâng mức kỷ luật đối với trung vệ này.
Jordan Henderson chỉ có thể theo dõi đồng đội tập luyện sau khi bị gãy cổ tay trái và phải chia tay phần còn lại của World Cup 2026. Tiền vệ 36 tuổi xuất hiện cùng HLV Thomas Tuchel và các thành viên ban huấn luyện bên ngoài sân tập để cổ vũ đồng đội. Ngoài sự vắng mặt của Henderson và Quansah, tuyển Anh đón tin vui khi nhiều trụ cột đã trở lại tập luyện đầy đủ trước màn so tài với Na Uy.
Theo
tienphong.vn
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