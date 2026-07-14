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Bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 4 khách sạn, tử vong chỉ 40 phút sau khi gia đình nhận phòng

Phạm Trang
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Một người đàn ông mang quốc tịch Anh đã bị cơ quan chức năng Cyprus truy tố với cáo buộc sơ suất sau khi con trai 3 tuổi của ông rơi từ cửa sổ khách sạn xuống đất và tử vong trong kỳ nghỉ của gia đình.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 12/7, chỉ khoảng 40 phút sau khi gia đình gồm bố mẹ, bé trai, chị gái 5 tuổi và ông bà vừa làm thủ tục nhận phòng để bắt đầu kỳ nghỉ kéo dài hai tuần tại một khách sạn ở khu vực Chloraka, gần thành phố Paphos.

Theo thông tin điều tra ban đầu, người cha 37 tuổi cùng con trai đang chơi ở hành lang tầng 4 trong lúc chờ thang máy thì bé bất ngờ rơi từ độ cao khoảng 10 mét xuống khu vực hiên chính của khách sạn. Nhân viên y tế được điều động khẩn cấp tới hiện trường nhưng khi đến nơi, bé trai đã không còn phản ứng. Nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Paphos nhưng các bác sĩ xác nhận đã tử vong.

Hiện trường sự việc

Kết quả khám nghiệm tử thi công bố ngày hôm sau cho thấy bé trai tử vong do chấn thương sọ não nghiêm trọng cùng nhiều tổn thương nặng ở cơ thể và các cơ quan nội tạng do cú ngã từ trên cao. Giới chức sau đó cho biết ông nội của bé cũng có mặt tại hiện trường và bất lực chứng kiến toàn bộ sự việc.

Người cha đã ra hầu tòa tại Tòa án quận Paphos vào sáng ngày 13/7. Ông bị truy tố với các cáo buộc gồm gây ra cái chết do sơ suất, có hành vi bất cẩn và nguy hiểm, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu gia đình cũng như không hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc đối với người mà mình có trách nhiệm bảo hộ.

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông đã bật khóc nức nở tại tòa, khiến phiên xét xử phải tạm dừng. Do tình trạng tâm lý suy sụp, ông cũng chưa thể thuê luật sư bào chữa.

Tòa án quyết định tạm giam người cha trong thời hạn 8 ngày để phục vụ điều tra. Đây là khoảng thời gian tạm giam tối đa mà cảnh sát có thể đề nghị ở giai đoạn này.

Người phát ngôn cảnh sát Vyron Vyronos cho biết việc tạm giam 8 ngày không đồng nghĩa người đàn ông sẽ bị giữ đủ thời hạn. Nếu quá trình điều tra hoàn tất sớm hơn, ông có thể được trả tự do trước khi lệnh tạm giam hết hiệu lực.

Hiện cảnh sát tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng và trích xuất camera an ninh của khách sạn - khu nghỉ dưỡng có giá khoảng 200 bảng Anh (khoảng 7 triệu đồng) mỗi đêm, với nhiều tiện ích như 4 nhà hàng, 4 quầy bar, spa, phòng gym và khu vui chơi dành cho trẻ em.

Đại sứ quán Anh tại Cyprus cho biết đã nắm được vụ việc và đang hỗ trợ lãnh sự đối với gia đình nạn nhân.

Nguồn: Daily Mail

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