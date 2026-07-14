Bé gái bị mẹ đánh bằng chổi, tát vào mặt, cầm dao dọa ở TP.HCM: Hé lộ nguồn cơn

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 13/7 tại một ki-ốt bán gà, vịt nướng trên đường D4, khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP.HCM.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bé gái bị một người phụ nữ mắng chửi, đánh đập. Theo nội dung clip, cháu bé bị người phụ nữ dùng chổi đánh vào đầu, tay. Sau đó, người này còn cầm dao đe dọa và túm tóc, tát vào mặt cháu bé. Sự việc khiến người xem vô cùng bất bình, mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Cháu bé bị mẹ đánh tới tấp.

Thông tin trên báo Dân trí cho hay, sự việc trên xảy ra vào chiều ngày 13/7 tại một ki-ốt bán gà, vịt nướng trên đường D4, khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP.HCM. Người phụ trong clip nữ là L.T.N. (31 tuổi, quê ở TP.Huế) còn cháu bé là T.A.N. (12 tuổi, con ruột của bà L.T.N.).

Theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều ngày 13/7, cháu N. xin mẹ ra ngoài ăn nhưng đến khoảng 16 giờ cùng ngày mới trở về nên bị mẹ đánh, mắng.

Hiện Công an phường Thuận Giao đang lấy lời khai, làm rõ vụ việc trên.