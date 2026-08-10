Bé trai 1 tuổi làm vỡ hộp giấy, khách sạn đòi đền 3,3 triệu đồng

Chỉ vì vô tình làm vỡ một chiếc hộp đựng khăn giấy trong phòng khách sạn, một nữ du khách đã bị yêu cầu bồi thường tới 924 NDT (khoảng 3,3 triệu đồng).

Mới đây, cô Tô (sống tại Thượng Hải, Trung Quốc) cùng gia đình có chuyến du lịch đến thành phố biển Tam Á. Trong lúc ghé qua phòng của bạn tại một khách sạn 5 sao ở khu Á Long Loan để gửi đồ và nghỉ ngơi, con trai 1 tuổi của cô trong lúc chập chững tập đi đã vô tình làm rơi chiếc hộp đựng khăn giấy trên bàn xuống sàn gỗ.

Chiếc hộp rơi xuống đất và bị sứt mất một góc. Vì lo ngại mảnh vỡ làm bé bị thương, gia đình đã dọn dẹp gọn gàng. Do vội ra sân bay về lại Thượng Hải, cô Tô nhờ người bạn (người đứng tên đặt phòng) làm việc với khách sạn để đền bù.

Tuy nhiên, mức giá mà phía khách sạn đưa ra khiến cô không khỏi ngỡ ngàng: 924 NDT (khoảng 3,3 triệu đồng) . Quản gia khách sạn giải thích đây là đồ gốm sứ xương cao cấp được thiết kế riêng và có tên trong bảng giá niêm yết vật dụng phòng.

Vì quá gấp gáp để kịp giờ bay, cô Tô đành ngậm ngùi chuyển khoản cho bạn để thanh toán đủ số tiền cho khách sạn. "Tôi cứ nghĩ cái hộp chỉ tầm 180.000 đồng. Nếu biết nó đắt đến thế, chắc chắn tôi đã mang cái hộp vỡ đó về luôn rồi" , cô Tô bức xúc chia sẻ.

Sau khi di chuyển về nhà, cô Tô quyết định đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội. Bài viết nhanh chóng bùng nổ với hơn 500.000 lượt xem cùng hàng nghìn lượt bình luận bất bình.

Ngay sau khi bài viết trở nên viral, phía khách sạn lập tức đổi thái độ. Quản gia liên hệ lại với bạn cô Tô và chủ động hoàn trả 462 NDT (khoảng 1,65 triệu đồng) với lý do "đã xin cấp trên giảm giá 50%". Khách sạn cũng xuất trình hợp đồng mua sắm (nhưng không cho chụp ảnh) thể hiện giá nhập gốc của chiếc hộp đúng là 1,65 triệu đồng, nhưng lại không thể giải thích vì sao ban đầu lại bắt khách đền gấp đôi.

Cô Tô từ chối hòa giải và cho biết cô không cần lấy lại tiền mà muốn khách sạn phải công khai xin lỗi, đồng thời đưa ra cảnh báo cho các du khách khác. Đáng chú ý, nhiều cư dân mạng phát hiện ra vào đầu năm 2024, một du khách khác cũng từng làm vỡ hộp khăn giấy tại chính khách sạn này nhưng chỉ bị thu phí 232 NDT (hơn 800.000 đồng).

Trả lời về vụ việc, đại diện Cục Quản lý Thị trường địa phương cho biết: Hiện chưa có quy định bắt buộc giá niêm yết đền bù đồ dùng trong phòng khách sạn phải bằng đúng giá nhập vào. Việc niêm yết giá cao hơn giá gốc có thể bao gồm cả chi phí vận hành, quản lý. Khách sạn chỉ bị coi là vi phạm pháp luật nếu thu tiền cao hơn mức giá đã niêm yết công khai. Tuy nhiên, nếu thấy mức đền bù quá bất hợp lý, du khách hoàn toàn có quyền từ chối thanh toán trực tiếp và yêu cầu thương lượng hoặc nhờ cơ quan chức năng can thiệp.

Lời khuyên cho khách du lịch có con nhỏ

Việc đi du lịch với con nhỏ khó tránh khỏi những ca giống như thế này. Tuy nhiên, việc đền bù phải hợp lý.

Kiểm tra bảng giá khi nhận phòng: Với các gia đình có con nhỏ, ngay khi nhận phòng nên quan sát các vật dụng dễ vỡ (bình hoa, cốc chén, hộp sứ...). Nếu thấy để ở vị trí không an toàn hoặc có giá niêm yết bất hợp lý, hãy yêu cầu lễ tân cất bớt.

Yêu cầu chứng từ gốc: Khi xảy ra sự cố hư hỏng, không nên vội vã chuyển khoản cá nhân. Hãy yêu cầu khách sạn cung cấp hóa đơn mua hàng gốc, tính toán khấu hao sử dụng thực tế và xuất hóa đơn bồi thường chính thức.

Ghi lại hiện trạng và gọi cơ quan chức năng: Hãy chụp ảnh, quay video lại hiện trạng đồ vật bị hỏng. Nếu phía khách sạn có dấu hiệu "chặt chém", hãy gọi ngay cho công an địa phương hoặc đường dây nóng hỗ trợ du lịch để được bảo vệ quyền lợi trước khi rời đi.