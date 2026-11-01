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Bé Kubi gây sốt khi chung khung hình cùng Phan Hiển: 11 tuổi đã cao lớn phổng phao vượt cả bố

Tiên Tiên
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Khoảnh khắc hai bố con nhà Phan Hiển cùng nhảy gây chú ý.

Mới đây, khoảnh khắc ngẫu hứng nhảy cùng nhau trong buổi chụp hình hậu trường của nam kiện tướng Dancesport Phan Hiển và con trai cả Kubi (Minh Cường) đã nhanh chóng nhận được sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Trong đoạn clip, hai cha con xuất hiện lịch lãm với phong cách cổ điển, cùng nhau thực hiện những bước nhảy vô cùng ăn ý và điệu nghệ. Điều làm khán giả trầm ồ hơn cả chính là sự phát triển vóc dáng vượt bậc của Kubi. Dù mới 11 tuổi, cậu bé đã sở hữu chiều cao nhỉnh hơn cả bố Phan Hiển khi đứng chung một khung hình. Nam kiện tướng cũng hóm hỉnh thừa nhận con trai đã có thể mặc chung đồ với bố và đùa rằng Kubi chính là "đối thủ chiều cao" lớn nhất của anh ở thời điểm hiện tại.

Bé Kubi nhảy cùng bố Phan Hiển (Ảnh: FBNV)

Là con trai đầu lòng của cặp đôi vàng Khánh Thi - Phan Hiển, Kubi tiếp xúc với bộ môn khiêu vũ thể thao từ khi mới 2-3 tuổi. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cậu bé sớm được rèn luyện bài bản tại trung tâm của gia đình với tần suất lên tới 6 buổi/tuần dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia quốc tế. Không chỉ thừa hưởng gen nghệ thuật cùng thần thái làm chủ sân khấu từ bố mẹ, Kubi còn khẳng định tài năng thiên bẩm bằng sự nỗ lực và tính kỷ luật đáng nể. Tính đến nay, cậu bé đã sở hữu bộ sưu tập đồ sộ với gần 50 huy chương các loại, trong đó nổi bật nhất là hai năm liên tiếp (2023 và 2024) xuất sắc giành Huy chương Vàng hạng mục Thiếu nhi (Syllabus Junior/Juvenile - Latin) tại giải đấu uy tín World Syllabus Championship tổ chức ở Ý. Bên cạnh đó, Kubi cũng liên tục giữ phong độ đỉnh cao tại các giải đấu trong nước khi từng thâu tóm 8 Huy chương Vàng tại Giải vô địch Quốc gia cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác.

Kubi sở hữu tài năng vượt trội (Ảnh: FBNV)

Kubi còn nhỏ nhưng đã cùng bạn nhảy sở hữu thành tích ấn tượng (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh tài năng trên sàn đấu, Kubi còn chiếm cảm tình của công chúng nhờ sự ngoan ngoãn, gu thời trang cá tính và khả năng cân bằng tuyệt vời giữa lịch thi đấu quốc tế dày đặc với việc học văn hóa ở trường. Sự trưởng thành nhanh chóng cả về vóc dáng lẫn bản lĩnh thi đấu của Kubi hứa hẹn cậu sẽ là thế hệ kế thừa sáng giá, tiếp tục đưa Dancesport Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét trên trường quốc tế.

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