Câu chuyện người lạ dụ dỗ học sinh tại một trường tiểu học ở Phú Thọ được xác định không có thật, xuất phát từ việc bé gái dựng chuyện để được bố mẹ quan tâm. Người mẹ đăng tải thông tin chưa kiểm chứng lên mạng xã hội bị phạt 12,5 triệu đồng.

Ngày 27/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, liên quan đến thông tin nghi vấn người lạ dụ dỗ học sinh tại Trường Tiểu học Tam Dương I (phân hiệu Đạo Tú, xã Tam Dương) lan truyền trên Facebook, lực lượng Công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh và làm rõ sự việc.

Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với chị M.

Theo kết quả xác minh, nội dung bài viết và video livestream do chị Đ.L.M. đăng tải xuất phát từ câu chuyện không có thật do con gái chị kể lại. Do muốn được bố mẹ quan tâm hơn, cháu đã dựng chuyện sau khi xem thông tin về một số vụ việc liên quan đến trẻ em trên mạng xã hội.

Qua xác minh, cơ quan công an khẳng định không có sự việc hai người lạ đến trường dụ dỗ, bắt cóc học sinh như nội dung bài đăng phản ánh.

Tuy nhiên, dù chưa kiểm chứng thông tin, chị Đ.L.M. vẫn đăng tải lên mạng xã hội, gây hoang mang, lo lắng trong phụ huynh học sinh và người dân địa phương.

Căn cứ quy định của pháp luật, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định xử phạt chị Đ.L.M. 12,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật; đồng thời buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Hiện lực lượng công an tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xem xét, xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua sự việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần thông báo cho cơ quan chức năng, tránh lan truyền thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.