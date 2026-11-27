Cơ quan Công an đề nghị những ai phát sinh lợi nhuận trong việc giao dịch tiền với Nguyễn Thị Tố Tâm, những ai bị Tâm lừa đảo, liên hệ với cơ quan điều tra.

Công an thành phố Hà Nội tối 26/11/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến đối tượng Nguyễn Thị Tố Tâm (Sinh năm: 1974; nơi thường trú: TDP An Đào, xã Gia Lâm, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, vụ án liên quan đến hành vi kêu gọi góp vốn đầu tư thuốc, dược phẩm, thiết bị y tế xảy ra trong giai đoạn 2021–2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Tố Tâm - Ảnh: Công an Hà Nội

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tố Tâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đề nghị những ai bị Nguyễn Thị Tố Tâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; những ai phát sinh lợi nhuận trong việc giao dịch tiền với Nguyễn Thị Tố Tâm thì liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Thành phố Hà Nội (Điều tra viên thụ lý, SĐT: 090.212.6498) để phối hợp giải quyết.

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