Công an xã Tân Hưng đã phối hợp tổ chức xác minh, truy tìm và phát hiện, bắt giữ Trường tại Trại heo Tân Hưng 1.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 26/11/2026 cho biết, Công an xã Tân Hưng phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng lẩn trốn tại trại heo.

Cụ thể, lợi dụng môi trường làm việc khép kín tại một cơ sở chăn nuôi để che giấu nơi ở, trốn tránh sự truy tìm của cơ quan Công an, Đặng Văn Trường (SN 2002) đã bị Công an xã Tân Hưng phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ, phục vụ công tác điều tra liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu, ngày 10/11/2026, Đặng Văn Trường góp 500.000 đồng, cùng các đối tượng Trần Hữu Phúc, Hồ Quốc Vinh và Nguyễn Minh Trí góp tiền mua ma túy đá để sử dụng tại nhà Phúc. Sau khi thực hiện hành vi, Trường rời khỏi TP Hồ Chí Minh, đến làm tại Trại heo Tân Hưng 1, xã Tân Hưng nhằm lẩn tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng.

Đối tượng đã lợi dụng đặc thù môi trường làm việc khép kín, quy trình kiểm soát chặt và cách ly phòng, chống dịch bệnh tại trại heo để hạn chế tiếp xúc bên ngoài, che giấu nơi ở.

Đặng Văn Trường tại Công an xã Tân Hưng - Ảnh: Công an Đồng Nai

Ngày 20/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ban hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trường.

Công an xã Tân Hưng đã phối hợp tổ chức xác minh, truy tìm và phát hiện, bắt giữ Trường tại Trại heo Tân Hưng 1. Vụ việc thể hiện tinh thần trách nhiệm của Công an xã Tân Hưng trong công tác quản lý địa bàn, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cơ quan Công an khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt công tác quản lý nhân khẩu, người lao động; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện trường hợp có biểu hiện nghi vấn, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương.

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