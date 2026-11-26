Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị những cá nhân đã bị Hà Thị Thập lừa đảo chiếm đoạt tài sản sớm liên hệ để cung cấp thông tin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ngày 26/11/2026 cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hà Thị Thập (sinh năm 1978, trú tại thôn Cầu Đọ, xã Tam Sơn, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2026, Hà Thị Thập đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng thực hiện các dịch vụ hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai như tách thửa, sang tên, chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Thập sử dụng những lời hứa hẹn có thể giải quyết nhanh chóng các thủ tục để tạo lòng tin, khiến nhiều người dân tin tưởng và chuyển tiền nhờ thực hiện công việc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hà Thị Thập không thực hiện các thủ tục như đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Hà Thị Thập - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Bằng thủ đoạn trên, bước đầu Cơ quan điều tra xác định Thập đã chiếm đoạt tổng số tiền 756.000.000 đồng của nhiều người. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những cá nhân đã bị Hà Thị Thập lừa đảo chiếm đoạt tài sản sớm liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (địa chỉ: số 51 đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) hoặc Điều tra viên Đỗ Huy Hoàng, số điện thoại 0337.064.794 để cung cấp thông tin, tài liệu và được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời quảng cáo, hứa hẹn có thể “chạy” thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai; không giao tiền, giấy tờ cá nhân cho người không có thẩm quyền hoặc không rõ tư cách pháp lý. Mọi thủ tục hành chính cần được thực hiện thông qua cơ quan có thẩm quyền, đúng trình tự, quy định của pháp luật, tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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