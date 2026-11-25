Lê Thị Thu Huyền lợi dụng mối quan hệ quen biết bạn bè với bà H.T.M.A, đã đưa ra thông tin gian dối về việc cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

Công an tỉnh Gia Lai ngày 25/11/2026 cho biết, ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam 04 tháng đối với Lê Thị Thu Huyền (SN 1987, trú khu phố Hoài Tân, phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2024 đến tháng 5/2025, Lê Thị Thu Huyền lợi dụng mối quan hệ quen biết bạn bè với bà H.T.M.A, đã đưa ra thông tin gian dối về việc cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm tạo lòng tin, khiến bà A tin tưởng và nhiều lần cho Huyền vay tiền.

Bằng thủ đoạn trên, Huyền đã chiếm đoạt của bà A số tiền hơn 5,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Huyền không sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng như đã thông tin mà dùng toàn bộ số tiền để trả các khoản nợ cá nhân, dẫn đến mất khả năng hoàn trả cho người bị hại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Lê Thị Thu Huyền - Ảnh: Công an Gia Lai Đối tượng Lê Thị Thu Huyền - Ảnh: Công an Gia Lai

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị những cá nhân đã từng cho Lê Thị Thu Huyền vay tiền, có giao dịch chuyển tiền hoặc có thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Huyền chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai (Điều tra viên Phạm Anh Kiệt, số điện thoại: 0375717679) để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lợi dụng mối quan hệ quen biết, thân thiết để vay mượn tiền với lý do đáo hạn ngân hàng, đầu tư, kinh doanh hoặc giải quyết khó khăn tài chính. Trước khi thực hiện các giao dịch cho vay, cần tìm hiểu, xác minh rõ mục đích sử dụng tiền, khả năng tài chính và các thông tin liên quan; thận trọng với những lời đề nghị vay tiền có giá trị lớn, thời gian vay ngắn, cam kết lợi nhuận hoặc hứa hẹn hoàn trả nhanh chóng.

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