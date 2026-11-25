Qua sự việc trên, công an phường cảnh báo người dân không gửi, chia sẻ hình ảnh, video nhạy cảm.

Công an phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai ngày 24/11/2026 cho biết đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra trên không gian mạng.

Cụ thể, ngày 20/11/2026, Công an phường Trung Tâm tiếp nhận trình báo của công dân Đ. Thị .X về việc bị một tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính (tài khoản ảo) sử dụng đoạn phim có nội dung nhạy cảm để đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trung Tâm đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp với Phòng PC01 Công an tỉnh Lào Cai. Chỉ sau hơn 01 giờ tập trung xác minh, lực lượng Công an đã nhanh chóng làm rõ các đối tượng có liên quan đến vụ việc.

2 bị can tại cơ quan công an - Ảnh: Công an phường Trung Tâm

Ngày 23/11/2026, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 02 bị can gồm: L.V.A (SN 2002) và L.T.N (SN 2007), cùng trú tại phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai, về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Kết quả trên tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an phường Trung Tâm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua sự việc trên, công an phường cảnh báo người dân không gửi, chia sẻ hình ảnh, video nhạy cảm.

Không chuyển tiền khi bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh hoặc video riêng tư. Ngoài ra, lưu giữ tin nhắn, tài khoản, đường link và các bằng chứng liên quan; kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

Không tự ý thỏa thuận hoặc làm theo yêu cầu của các đối tượng tống tiền. Công an phường Trung Tâm khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin và dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, hãy kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để phối hợp giải quyết.

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