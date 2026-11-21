Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ngày 20/11/2026 cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến Trần Văn Tuấn (SN 1991, trú tại thôn Đặng Xá, xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên), ngày 12/11/2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Văn Tuấn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 phê chuẩn theo quy định.

Theo kết quả điều tra, ngày 30/4/2026, Trần Văn Tuấn còn đặt mua tivi và máy giặt tại siêu thị Điện máy Xanh, cơ sở Thụy Lôi và ngày 1/5/2026, đối tượng tiếp tục đặt mua tủ lạnh và máy giặt tại cửa hàng điện máy Nam Anh, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, Tuấn đã chiếm đoạt số tài sản của 02 đơn vị bán hàng trên, với tổng trị giá tài sản đã chiếm đoạt là 58,5 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng và tiến hành khám xét nơi ở của Trần Văn Tuấn - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Trước đó, ngày 2/5/2026, Tuấn cũng đã đưa ra thông tin gian dối khi đặt mua điện thoại di động Vivo X200 Pro Mini 5G trên sàn thương mại điện tử Shopee, sau đó chiếm đoạt chiếc điện thoại của nhân viên giao hàng SPX, trị giá tài sản đã chiếm đoạt là 19 triệu đồng.

Ngày 18/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Tuấn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ việc trên.

Đến ngày 19/8/2026, Cơ quan Công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam theo quy định của pháp luật.

Qua quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ Trần Văn Tuấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong 3 lần, với tổng trị giá tài sản chiếm đoạt là 77.5 triệu đồng.

Ngày 19/11/2026, thi hành Lệnh khám xét nơi ở của Trần Văn Tuấn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng, phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý vụ án. Ngoài vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên, Trần Văn Tuấn còn là bị can bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

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