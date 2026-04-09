Bé gái 9 tuổi nâng mức tạ 82kg, gấp 3 lần trọng lượng cơ thể

Tiên Tiên |

Lực sĩ nhí gây xôn xao khi nâng tạ gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể.

Vượt qua những giới hạn thông thường của một đứa trẻ tiểu học, Lucy Milgrim (9 tuổi) vừa khiến giới thể thao kinh ngạc khi thực hiện thành công mức tạ hơn 82kg.

Mới đây, tại lễ hội thể thao danh tiếng Arnold Sports Festival diễn ra ở Ohio (Mỹ), khán đài đã bùng nổ khi chứng kiến Lucy Milgrim – cô bé 9 tuổi đến từ New York thực hiện phần thi nâng tạ. Với phong thái tự tin và kỹ thuật gọn gàng, Lucy đã chinh phục mức tạ 180 pound (tương đương khoảng 81,6 kg).

Bé gái 9 tuổi nâng mức tạ 82kg, gấp 3 lần trọng lượng cơ thể

Bé gái 9 tuổi nâng mức tạ 82kg, gấp 3 lần trọng lượng cơ thể - Ảnh 1.
Bé gái 9 tuổi nâng mức tạ 82kg, gấp 3 lần trọng lượng cơ thể - Ảnh 2.

Điều khiến giới chuyên môn sững sờ là con số này gấp 3 lần trọng lượng cơ thể của chính cô bé. Thành tích này không chỉ mang về những tràng pháo tay mà còn giúp Lucy củng cố bảng thành tích cá nhân với 3 kỷ lục quốc gia được ghi nhận bởi tổ chức USA Powerlifting.

Sức mạnh của Lucy không phải là sự ngẫu nhiên. Theo chia sẻ từ gia đình, cô bé vốn có nền tảng thể lực khác biệt ngay từ khi còn nhỏ. Cha của Lucy, ông Brett Milgrim – một huấn luyện viên vật chuyên nghiệp, cho biết con gái ông bắt đầu làm quen với không gian phòng tập bằng cách quan sát và bắt chước các động tác của bố mẹ.

Tranh cãi về giới hạn an toàn

Dù nhận được sự ngưỡng mộ từ cộng đồng thể thao chuyên nghiệp, đoạn video ghi lại màn nâng tạ của Lucy sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã tạo ra một làn sóng tranh luận trái chiều.

Nhiều ý kiến phân tích cho rằng ở độ tuổi lên 9, hệ xương và các đĩa sụn tăng trưởng của trẻ em vẫn chưa hoàn thiện. Việc ép cơ thể chịu tải trọng quá lớn có thể dẫn đến nguy cơ chấn thương nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao và cấu trúc sàn chậu. Một số bình luận thẳng thắn nhận định trẻ em chỉ nên tiếp cận với tạ nặng sau tuổi dậy thì để đảm bảo an toàn sinh lý.

Vượt qua Mỹ và Trung Quốc, điểm đến này của Việt Nam bất ngờ lên số 1 trong top 10 xu hướng toàn cầu 2026
Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

01:01
Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

01:25
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
