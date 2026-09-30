8 động tác này được xem là những biểu hiện điển hình của bé thông minh.

Các bạn có biết không?

Đôi tay nhỏ của bé chính là “bộ não thứ hai” của con.

Bé có thông minh hay không, nhìn đôi tay nhỏ là biết! Tám động tác sau được xem là những biểu hiện điển hình của một em bé thông minh.

Động tác thứ nhất: Nhìn thấy gì cũng muốn nắm lấy

Khi thức, đôi tay của nhiều em bé gần như không lúc nào ngơi nghỉ: nắm quần áo, nắm đồ chơi, kéo tóc, nhặt những mẩu vụn bên cạnh. Hễ nhìn thấy thứ gì, bé cũng muốn đưa tay ra nắm thử.

Đây không đơn thuần là bé hiếu động hay nghịch ngợm, mà là biểu hiện cho thấy khả năng phối hợp giữa tay và mắt của bé đang phát triển tốt.

Từ chỗ vung tay một cách vô thức đến việc nắm trúng đồ vật, rồi chuyển đồ từ tay này sang tay kia, mỗi động tác đều cần sự phối hợp giữa mắt, não bộ và đôi tay. Trong quá trình đó, bé cũng rèn luyện khả năng tập trung và phán đoán.

Gợi ý nhỏ: Không cần đeo bao tay hay hạn chế bé cử động hai tay. Cha mẹ có thể chuẩn bị lục lạc, đồ chơi có chất liệu khác nhau và để bé tự do cầm nắm, sờ chạm, khám phá. Càng có cơ hội vận động, đôi tay bé càng trở nên linh hoạt.

Động tác thứ hai: Rất thích ném đồ, càng ném càng hào hứng

Gần như em bé nào khoảng một tuổi cũng trải qua giai đoạn đặc biệt thích ném đồ.

Người lớn nhặt lên càng nhanh, bé lại càng vui vẻ ném tiếp. Không ít bà mẹ đã bị trò chơi lặp đi lặp lại này làm cho mất kiên nhẫn.

Thực ra, bé đang âm thầm làm một “thí nghiệm vật lý” đầu đời.

Thông qua việc liên tục ném đồ, bé tìm hiểu mối quan hệ nhân quả: Mình buông tay thì đồ vật sẽ rơi xuống; đồ vật có trọng lượng khác nhau sẽ tạo ra âm thanh khác nhau.

Quá trình ấy giúp bé rèn luyện tư duy logic, sức mạnh cánh tay và khả năng quan sát.

Gợi ý nhỏ: Bài gốc khuyên rằng trước hai tuổi, cha mẹ không cần vội ngăn cản hành động này. Thay vào đó, hãy chuẩn bị bóng mềm hoặc thú bông để chơi trò ném đồ cùng bé. Sau hai tuổi, nếu bé ném đồ vì tức giận, cha mẹ có thể nhẹ nhàng đặt ra quy tắc và hướng dẫn con bày tỏ cảm xúc đúng cách.

Động tác thứ ba: Thường xuyên gặm, mút bàn tay

Mút tay là chuyện khiến nhiều bà mẹ lo lắng. Họ sợ tay bé không sạch hoặc sau này con sẽ khó bỏ thói quen ấy.

Nhưng với trẻ dưới một tuổi, mút tay là một cách bé tự phát triển. Những em bé còn nhỏ tìm hiểu thế giới bằng miệng. Việc bé đưa được bàn tay vào miệng cho thấy tay, mắt và não bộ đang phối hợp với nhau.

Khi buồn chán, khó chịu hoặc buồn ngủ, bé cũng có thể mút tay để tự xoa dịu và điều chỉnh cảm xúc.

Cha mẹ chỉ cần thường xuyên rửa tay, giữ tay bé sạch sẽ, không nên cố kéo tay con ra khỏi miệng. Hãy dành thời gian chơi và tương tác với bé để chuyển hướng sự chú ý. Bài gốc cho rằng khi lớn hơn, bé sẽ dần bỏ thói quen này.

Động tác thứ tư: Duỗi ngón trỏ để chỉ đồ vật, chủ động bày tỏ nhu cầu

Khoảng mười tháng tuổi, nhiều em bé bắt đầu biết làm một động tác rất thú vị: duỗi riêng ngón trỏ ra và chỉ vào thứ mình quan tâm.

Muốn lấy cốc nước, muốn uống sữa hay muốn chơi một món đồ, bé đều có thể dùng ngón tay để cho người lớn biết.

Bài gốc xem đây là tín hiệu quan trọng đối với sự phát triển nhận thức và ngôn ngữ. Bé không còn chỉ tiếp nhận một cách thụ động mà đã biết chủ động quan sát, chủ động bày tỏ. Con dần hiểu rằng: “Mình chỉ vào thứ gì đó, người lớn sẽ hiểu”.

Cha mẹ có thể làm như sau: Khi bé chỉ vào một món đồ, hãy đáp lại kịp thời và nói tên món đồ ấy. Cách này giúp bé liên kết hình ảnh mình nhìn thấy với từ ngữ, tạo nền tảng cho việc học nói.

Động tác thứ năm: Thích xé giấy, lật sách tranh hết lần này đến lần khác

Nhiều bà mẹ xót xa hoặc ngại phải dọn những mẩu giấy vụn, nên vừa thấy bé xé giấy đã lập tức ngăn lại.

Thực ra, xé giấy và lật trang sách là những động tác giúp bé rèn khả năng điều khiển các đầu ngón tay.

Muốn lật được một trang sách hoặc xé một tờ giấy, bé phải biết điều chỉnh lực tay cho phù hợp. Trong quá trình ấy, con cũng cảm nhận được sự khác nhau về chất liệu, độ dày và âm thanh, đồng thời luyện khả năng tập trung và điều khiển bàn tay.

Cha mẹ có thể chuẩn bị giấy màu sạch hoặc sách vải dành riêng cho bé khám phá. Hãy trông chừng để tránh bé đưa giấy vào miệng, đồng thời cho con cơ hội rèn sự linh hoạt của các ngón tay.

Động tác thứ sáu: Chủ động bắt chước vỗ tay, vẫy tay tạm biệt

Người lớn vỗ tay, bé cũng vỗ theo. Khi có người ra về, bé chủ động vẫy tay chào. Những động tác nhìn qua có vẻ đơn giản này thực ra đòi hỏi bé thực hiện nhiều bước.

Trước tiên, bé phải quan sát, ghi nhớ động tác, sau đó điều khiển đôi tay để bắt chước. Bài gốc xem đây là biểu hiện của khả năng quan sát, ghi nhớ, bắt chước và cũng là dấu hiệu cho thấy ý thức giao tiếp của bé đang hình thành.

Cha mẹ có thể thường xuyên chơi những trò dùng cử chỉ trong sinh hoạt hằng ngày, làm mẫu nhiều lần và kiên nhẫn khích lệ để bé học theo.

Động tác thứ bảy: Dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp chính xác một vật nhỏ

Đây là một mốc quan trọng trong quá trình phát triển của bé.

Bài gốc cho rằng khoảng chín tháng tuổi, bé bắt đầu biết dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp đồ vật, chẳng hạn một hạt cơm, một viên bánh ăn dặm nhỏ hoặc một mẩu vụn.

Động tác này khá khó, vì não bộ phải điều khiển chính xác những cơ nhỏ ở đầu ngón tay. Nó cho thấy vận động tinh và khả năng phối hợp tay, mắt của bé đang phát triển.

Động tác thứ tám: Thích bấm nút, mê nhấn công tắc

Bé rất thích bấm nút trên đồ chơi hoặc nhấn những chiếc công tắc nhỏ. Nhấn một cái, đèn sáng lên; nhấn thêm cái nữa, âm thanh phát ra. Bé cứ làm đi làm lại mà không thấy chán.

Theo bài gốc, đó là cách bé chủ động suy nghĩ và khám phá quan hệ nhân quả. Con đang thử xem: “Nếu mình làm động tác này thì điều gì sẽ xảy ra?”. Từ việc thử rồi quan sát kết quả, bé dần học cách dự đoán.

Cha mẹ có thể chuẩn bị đồ chơi có nút bấm an toàn, vừa chơi vừa giải thích cho bé điều gì xảy ra sau mỗi lần nhấn.

Nguồn: Sohu