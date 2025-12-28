Bảy cú nhảy vọt công nghệ trong năm 2025 đẩy xe điện bước sang kỷ nguyên mới

Năm 2025 được xem là cột mốc quan trọng của ngành xe điện toàn cầu. Những tiến bộ đồng thời trong hệ thống truyền động, công nghệ pin và quy trình sản xuất đã tạo ra bước ngoặt lớn, không chỉ cải thiện hiệu suất mà còn định hình lại cách xe điện được thiết kế, vận hành và thương mại hóa. Phạm vi hoạt động dài hơn, thời gian sạc ngắn hơn và chi phí sản xuất thấp hơn đang đưa xe điện tiến gần hơn tới việc trở thành lựa chọn phổ biến.

Trong suốt năm qua, chúng ta đã liên tục theo dõi và phân tích các xu hướng này, từ các mẫu xe mới đến những nghiên cứu pin mang tính nền tảng. Và bảy câu chuyện nổi bật dưới đây phản ánh rõ nhất những gì đã làm nên một năm 2025 đặc biệt của công nghệ xe điện.

1. Mẫu SUV điện của hãng xe Nhật Bản cung cấp phạm vi hoạt động 807 dặm (1.299 km) với pin LFP

Câu chuyện đầu tiên gây chú ý đến từ Nhật Bản, với mẫu SUV điện Mazda EZ-60 ra mắt tại triển lãm ô tô Thượng Hải vào cuối tháng 4. Được phát triển cùng Changan Automobile của Trung Quốc, EZ-60 có hai cấu hình hệ thống truyền động.

Phiên bản thuần điện sử dụng động cơ đặt phía sau công suất 255 mã lực, kết hợp pin LFP của CATL, cho phép di chuyển 373 dặm theo chu trình CLTC. Trong khi đó, phiên bản tầm xa kết hợp động cơ điện với máy phát xăng 1.5 lít, pin LFP 31,73 kWh, cho phép xe chạy 99 dặm chỉ bằng điện và đạt tổng phạm vi hơn 807 dặm. Mẫu SUV này được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc, tích hợp điều khiển giọng nói theo phương ngữ và WeChat, và chính thức ra mắt ngày 26 tháng 9 năm 2025.

2. Mẫu xe điện hybrid mới của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có phạm vi hoạt động 935 dặm (khoảng 1.500 km) và sạc nhanh trong 15 phút

Câu chuyện thứ hai đến từ Trung Quốc với Geely Galaxy M9, một mẫu SUV hybrid cắm điện cỡ lớn ra mắt vào tháng 9. Xe dài khoảng 4,8 mét, có sáu chỗ ngồi và nhiều phiên bản trang bị hệ thống hỗ trợ lái khác nhau.

Galaxy M9 sử dụng hệ thống truyền động NordThor AI Hybrid 2.0, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5 lít công suất tối đa 219 mã lực với các cấu hình động cơ điện và pin LFP. Phiên bản cao cấp nhất cho phép xe chạy 143 dặm chỉ bằng điện và đạt tổng phạm vi khoảng 935 dặm theo chu trình CLTC, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh 3C, sạc 80% pin trong khoảng 15 phút.

3. Cực âm của pin thể rắn của Toyota vượt trội hơn lithium về mật độ năng lượng

Câu chuyện thứ ba mang tính nghiên cứu nền tảng, khi Toyota công bố bước tiến lớn trong pin thể rắn. Các nhà khoa học đã phát triển một vật liệu cực âm mới dựa trên đồng nitrua Cu3N cho pin ion florua thể rắn hoàn toàn.

Vật liệu này đạt dung lượng thuận nghịch khoảng 550 mAh trên mỗi gram, cao hơn gấp đôi so với cực âm lithium-ion truyền thống và gấp ba lần về dung lượng thể tích. Khi ứng dụng trong pin thể rắn, mật độ năng lượng có thể tăng gấp đôi, giúp phạm vi xe điện tiềm năng tăng từ khoảng 372 lên 745 dặm, mở ra triển vọng cho pin thế hệ tiếp theo.

4. Nhóm nghiên cứu người Đức chế tạo pin xe điện thể rắn mới với mật độ năng lượng 600 Wh/kg

Câu chuyện thứ tư đến từ Đức, nơi Viện Fraunhofer IWS phát triển pin lithium-sulfur thể rắn mới trong khuôn khổ các dự án AnSiLiS và TALISSMAN. Các tế bào pin thử nghiệm đạt mật độ năng lượng riêng vượt 600 Wh mỗi kg, gần gấp đôi pin lithium-ion thông thường.

Công nghệ này sử dụng chất điện phân rắn để hạn chế polysulfide và áp dụng quy trình phủ DRYtraec không dung môi, giúp giảm tiêu thụ năng lượng trong sản xuất tới 30%. Loại pin này được đánh giá có tiềm năng ứng dụng rộng, từ xe điện đến hàng không.

5. Bước đột phá lớn nhất về pin xe điện mở ra khả năng di chuyển 500 dặm (hơn 800 km) chỉ với một lần sạc

Câu chuyện thứ năm là bước đột phá đến từ Hàn Quốc, với nghiên cứu chung của KAIST và LG Energy Solution về pin lithium-kim loại. Công nghệ mới cho phép xe điện di chuyển khoảng 500 dặm chỉ với một lần sạc và sạc đầy trong 12 phút. Chìa khóa nằm ở chất điện phân lỏng mới có khả năng ức chế sự hình thành nhánh tinh thể lithium, giúp duy trì mật độ năng lượng cao, sạc nhanh và tuổi thọ dài, với độ bền được báo cáo vượt 186.000 dặm vận hành.

6. Bước đột phá về pin xe điện tại Mỹ giúp giảm một nửa lượng tiêu thụ năng lượng, thu nhỏ diện tích nhà máy

Câu chuyện thứ sáu tập trung vào sản xuất pin tại Mỹ. Các phòng thí nghiệm quốc gia Argonne và Oak Ridge cùng Đại học Case Western Reserve đã đánh giá các kỹ thuật sản xuất điện cực tiên tiến và xác định xử lý điện cực khô là hướng đi triển vọng nhất trong ngắn hạn. Phương pháp này loại bỏ dung môi độc hại và lò sấy tiêu tốn năng lượng, có thể giảm tới 46% mức tiêu thụ năng lượng trong sản xuất, đồng thời thu nhỏ diện tích nhà máy và giảm chi phí pin xe điện.

7. Động cơ điện mới có công suất 1.000 mã lực mỗi bánh, lập kỷ lục mật độ công suất không chính thức

Khép lại năm 2025 là câu chuyện về phần cứng xe điện, với nguyên mẫu động cơ điện tích hợp trong bánh xe của YASA tại Anh. Hệ thống này lập kỷ lục không chính thức về mật độ công suất khi cung cấp hơn 1.000 mã lực cho mỗi bánh xe.

Động cơ nặng khoảng 12,7 kg có thể đạt công suất cực đại 750 kW, kết hợp với bộ biến tần kép cho công suất liên tục 350 đến 400 kW. Theo YASA, thiết kế này có thể giúp giảm trọng lượng xe điện tới hơn 1.100 pound, mở ra tiềm năng mới cho các nền tảng xe điện hiệu suất cao trong tương lai.

Nhìn lại bảy câu chuyện tiêu biểu này, có thể thấy năm 2025 không chỉ là năm của những con số kỷ lục, mà còn là thời điểm các công nghệ then chốt của xe điện đồng loạt trưởng thành, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành công nghiệp toàn cầu này.