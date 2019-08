Báu vật của người Do Thái: Đi cùng Tổng thống dự 50 cuộc gặp - tất cả đều bị từ chối!

Bạn biết chưa?

Văn phòng khoa học gia trưởng OCS (Office of the Chief Scientist) cho vay vốn ưu đãi khởi nghiệp với số tiền lên tới 500.000 USD. Đầu tư chính phủ dành cho các công ty khởi nghiệp ở Israel tính theo đầu người hiện vào khoảng 270 USD so với 170 USD của Mỹ. Đây là mức cao nhất thế giới.