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Bắt vợ chồng giám đốc sản xuất, buôn bán gạo giả các thương hiệu nổi tiếng

Minh Đức -Vũ Quỳnh
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Vợ chồng giám đốc doanh nghiệp ở Ninh Bình mua gạo từ tỉnh Đồng Tháp, sau đó chỉ đạo nhân viên san chia, đóng gói lại vào các bao bì mang nhãn hiệu gạo nổi tiếng, bán ra thị trường nhằm thu lời bất chính.

Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với Vũ Tiến Chanh (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Yến Chanh) và Nguyễn Thị Yến (SN 1971), cùng trú tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực”.

Bắt vợ chồng giám đốc sản xuất gạo giả tại Ninh Bình năm 2026 - Ảnh 1.

Các bị can cùng tang vật.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2025, Chanh đã bàn bạc, thống nhất với vợ là Yến mua gạo từ một doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp. Sau khi mua gạo về, vợ chồng Chanh đã chỉ đạo nhân viên san chia, đóng gói lại vào các bao bì có trọng lượng 10kg mang nhãn hiệu gạo nổi tiếng như “Thái Đỏ”, “Tám thơm Hải Hậu”, “Sén Cù”, “Điện Biên”, “ST25 Sóc Trăng” để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 12 tấn gạo đã được đóng gói cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Tags

sản xuất gạo giả

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