Bắt trộm hàng chục trâu, bò đem vào rừng xẻo thịt

Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 1/2021, Công an xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân liên tục nhận được tin báo của người dân về việc bị mất trộm trâu, bò thả trong rừng.

Đến tối 3/2/2021, nhóm đối tượng trộm cắp tiếp tục nhử 1 con trâu của gia đình anh N.V.H ở thôn Chiềng, xã Yên Nhân vào sâu trong rừng và giết thịt. Sau khi xẻo hết thịt, các đối tượng cho vào 4 chiếc ba lô và lên xe mô tô trở về điểm tập kết tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Lập tức, một tổ công tác của Công an huyện Thường Xuân vào huyện Quế Phong phối hợp với Công an huyện và lực lượng Công an các xã Quang Phong, Đồng Văn (huyện Quế Phong) tiến hành truy bắt các đối tượng.

Hiện trường trâu, bò mất trộm bị mổ thịt trong rừng

Đến ngày 4/2, lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng Lương Văn Òn (SN1988), Lô Văn Mười (SN 1978), Lương Văn Cường (SN 1978), Lương Văn Tùng (SN 1980), đều trú tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Đến ngày 7/2, tiếp tục bắt giữ đối tượng Lê Khắc Thành (SN 1970), trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, tổ công tác thu giữ 3 xe mô tô, 1 rìu, 4 con dao, 3 đoạn dây cáp kim loại, 4 ba lô đang đựng gần 100 kg thịt trâu vừa trộm cắp chưa kịp tiêu thụ và nhiều tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng khai nhận chỉ trong thời gian ngắn đã gây ra 33 vụ trộm cắp trâu, bò trên địa bàn xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân và huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.