Bắt Tổng Giám đốc công ty bất động sản Bảo Phúc lừa khách mua đất

Dùng thông tin nhà đất giá rẻ để dụ khách đặt cọc, sau đó đưa ra nhiều lý do khiến khách không thể tiếp tục giao dịch, Tổng Giám đốc cùng 7 người bị khởi tố.

Tối 30/10, Công an TP.HCM thông tin về việc điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc (Công ty Bảo Phúc), đồng thời đề nghị những người từng bị doanh nghiệp này lừa đảo liên hệ cơ quan công an để phối hợp giải quyết.

Nguyễn Hoài Phong tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo Công an TP.HCM, qua công tác rà soát địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Nguyễn Hoài Phong (SN 1993, trú phường Bình Trị Đông, TP.HCM), Tổng Giám đốc Công ty Bảo Phúc, cùng các đối tượng chủ chốt sử dụng nhiều pháp nhân trong hệ sinh thái doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hoạt động kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, nhóm này chỉ đạo nhân viên đăng tải thông tin gian dối về nhà, đất có giá rẻ hơn thị trường trên các website như Chợ Tốt, Batdongsan.com và mạng xã hội TikTok nhằm thu hút khách hàng.

Khi khách hàng từ nhiều địa phương liên hệ để xem nhà, đất, nhân viên công ty thông báo sản phẩm được quảng cáo đã bán hết, sau đó dẫn khách lên ô tô 45 chỗ hoặc 7 chỗ đã chuẩn bị sẵn để đưa đến các khu đất tại những xã Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Phước Vĩnh Tây, Tân Lân và Tân Trụ (tỉnh Tây Ninh, thuộc tỉnh Long An cũ).

Công an TP.HCM bắt Tổng Giám đốc công ty bất động sản cùng 7 nhân viên dùng chiêu trò lừa khách mua đất. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Tại đây, nhân viên Công ty Bảo Phúc sử dụng sơ đồ phân lô, phối cảnh dự án cùng thông tin về các tiện ích xung quanh để giới thiệu, chào bán đất. Nhóm này còn đưa khách đi xem những căn nhà đã xây dựng, giới thiệu mô hình nhà trọ cho thuê với lợi nhuận cao nhằm tạo sức hút đối với người có nhu cầu đầu tư.

Đáng chú ý, các đối tượng bố trí người đóng giả khách hàng, thực hiện việc đặt cọc, chuyển khoản để tạo hiệu ứng giao dịch, tác động tâm lý và khiến khách tin tưởng vào khả năng sinh lời cao. Từ đó, khách hàng bị thúc đẩy xuống tiền đặt cọc.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều thông tin gian dối, khiến khách hàng không thể tiếp tục mua nhà, đất, qua đó chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ tiền đặt cọc.

Trên cơ sở tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khám xét khẩn cấp 4 địa điểm, gồm văn phòng, 2 chi nhánh Công ty Bảo Phúc và nơi ở của Nguyễn Hoài Phong.

Tại các địa điểm này, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản từ năm 2024 đến 2026, gồm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã công chứng, hợp đồng đặt cọc, chứng từ giao dịch, máy vi tính, dữ liệu điện tử và con dấu của các pháp nhân liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Hoài Phong cùng 7 người liên quan gồm Trần Trọng Tuấn, Cao Thị Phương, Phan Thị Bạch Quế, Lê Văn Trường, Nguyễn Nam Kha, Nguyễn Trần Hòa và Đoàn Ngọc Ngân đã chiếm đoạt tiền đặt cọc của 3 người bị hại với tổng số tiền 1,77 tỷ đồng.

Đặc biệt, tài liệu thu thập trong quá trình khám xét thể hiện Phong trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới ký kết hàng trăm hợp đồng đặt cọc với nhiều khách hàng, thu về số tiền hàng chục tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 8 người trên để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với 28 người bị hại và đang tiếp tục truy tìm những người liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ phương thức, thủ đoạn và số tiền các bị can đã chiếm đoạt.

Công an TP.HCM đề nghị những ai từng bị Công ty Bảo Phúc và các cá nhân liên quan lừa ký hợp đồng đặt cọc, chiếm đoạt tiền liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC03), Công an TP.HCM tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu để trình báo, phối hợp giải quyết và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Đồng thời, cơ quan điều tra yêu cầu nhân viên và những người từng làm việc tại Công ty Bảo Phúc cũng như các công ty khác do những người bị khởi tố thành lập đến trình diện, làm việc để phục vụ công tác điều tra.