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Kỷ luật cảnh cáo nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế

NGUYỄN VƯƠNG
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Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Nguyễn Văn Bòn - nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế).

Ngày 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Huế.

Tại kỳ họp, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế xem xét, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bòn, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 5, (Đảng bộ phường Thuận Hoá, TP Huế); nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế).

Sau khi xem xét tờ trình đề nghị của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế nhận thấy, ông Nguyễn Văn Bòn, với vai trò, trách nhiệm là đảng viên, nguyên cán bộ lãnh đạo của tỉnh, ông Nguyễn Văn Bòn vi phạm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và không chấp hành các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của ông Nguyễn Văn Bòn ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự của bản thân ông Bòn.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, hậu quả vi phạm; căn cứ Quy định 212-QĐ/TW, ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bòn bằng hình thức cảnh cáo.

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Thừa Thiên - Huế

kỷ luật

cảnh cáo

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