Bắt tạm giam Võ Tấn Hiệp (Tony Võ) trong đường dây lừa đảo quy mô lớn

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng sàn thương mại điện tử "Merry Trade"

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng Xiang Guoquan, sinh năm 1983 (quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi là Sky); Võ Tấn Hiệp (sinh năm 1996) trú tại thôn Hà Nam, xã Nam Phước, TP.Đà Nẵng (tên thường gọi là Tony Võ); Trần Việt Huy (sinh năm 1988) trú tại khu phố 11, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hoà để điều tra, làm rõ các hành vi liên quan tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các đối tượng Xiang Guoquan, Trần Việt Huy, Võ Tấn Hiệp (từ trái qua phải) (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là đường dây lừa đảo được tổ chức chặt chẽ, có sự cấu kết giữa đối tượng người nước ngoài và các đối tượng trong nước.

Khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan gặp gỡ Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy để bàn bạc, thống nhất mở sàn giao dịch thương mại điện tử mang tên "Merry Trade" tại thị trường Việt Nam.

Các đối tượng đã tạo lập một App ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh mang tên "Merry Trade" với hoạt động mua bán hàng trực tuyến trên mạng do chính Xiang Guoquan thực hiện và quản lý hoạt động.

Không chỉ tạo lập ứng dụng "Merry Trade" trên nền tảng số, các đối tượng này còn "pháp nhân hóa" hoạt động lừa đảo bằng cách thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng (do Trần Việt Huy làm Giám đốc).

Với số vốn điều lệ ảo lên tới 10 tỷ đồng và trụ sở đặt tại vị trí đắc địa, chúng đã tạo nên một vẻ ngoài hào nhoáng, khiến các nhà đầu tư lầm tưởng đây là một sàn TMĐT uy tín, có tiềm lực tài chính mạnh.

Thực chất, Merry Trade chỉ là một trò chơi con số do Xiang Guoquan trực tiếp điều khiển phía sau.

Thủ đoạn của chúng được chia thành các bước hết sức tinh vi: Chúng thực hiện quảng bá rầm rộ thông qua các buổi hội thảo tại các khách sạn sang trọng ở nhiều địa phương, các đối tượng tự xưng là "Leader" để thuyết giảng về tương lai của TMĐT, hứa hẹn mức lợi nhuận không tưởng nhằm "đánh" vào tâm lý ham muốn làm giàu nhanh của một số người dân.

Đối tượng chủ mưa cầm đầu Xiang Guoquan khai nhận tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sau khi có người tham gia, các đối tượng hướng dẫn họ nạp tiền (USDT) để quy đổi thành "điểm" trên ứng dụng. Thực chất, số điểm này chỉ là những con số ảo do bộ phận kỹ thuật của Xiang Guoquan tự tạo ra, không có giá trị thực tế.

Ở giai đoạn đầu, chúng cho phép nạn nhân rút một lượng nhỏ tiền mặt để tạo sự tin tưởng. Khi người chơi nạp vào những khoản tiền lớn, chúng lập tức tung chiêu "nâng cấp hệ thống" hoặc "lỗi kỹ thuật" để khóa tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Lật tẩy chiêu trò lừa đảo của các đối tượng

Điển hình như chị P.T.O, ở xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa là một trong nhiều nạn nhân của trò lừa đảo này. Để dẫn dắt con mồi, các đối tượng tổ chức hội thảo hoành tráng để quảng bá, như: chúng giới thiệu về Công ty Merry Global với những tiềm năng phát triển và lợi nhuận mà các nhà đầu tư có thể đạt được.

Tin tưởng vào những lời hứa hẹn của các đối tượng, chị O. đã đầu tư số tiền 15.000 USDT (tương đương 378 triệu đồng). Với số tiền này chị O. có thể đủ điều kiện để nâng cấp và mở văn phòng đại diện Merry Trade tại Thanh Hóa.

Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, với nhiều lý do, chị O. không thể rút tiền, ứng dụng Merry Trade cũng không thể đăng nhập, đồng thời các nhóm Zalo cộng đồng Merry Trade Thanh Hóa cũng bị xoá hết thông tin dữ liệu, các đối tượng cũng đã chặn liên lạc với chị O.

Phương tiện, tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng được thu giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp, quy mô rộng và sử dụng công nghệ cao để gây án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lực lượng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan chức năng như Cục Thương mại điện tử (Bộ Công thương) để thu thập tài liệu, chứng cứ điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, với những bằng chứng không thể chối cãi, cơ quan điều tra đã nhanh chóng dựng lên được chân dung và hành trình phạm tội của nhóm đối tượng.

Cơ quan Công an đã làm rõ: Công ty TNHH Merry Global chưa từng nộp hồ sơ trên Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT. Website htttps://app.khptdn.com hoạt động dưới tên miền quốc tế, không thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định pháp luật Việt Nam. Từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc với số tiền hàng chục tỉ đồng.