Các trường hợp được xóa tiền nợ thuế từ 1/7 tới đây theo quy định mới nhất

Việc quy định xóa tiền nợ thuế nhằm xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế không còn khả năng thu hồi do người nộp thuế đã giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, mất tích, chết hoặc gặp các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Quy định này góp phần bảo đảm tính minh bạch, trung thực của số liệu thu ngân sách nhà nước, tránh tình trạng “nợ ảo” kéo dài, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Theo đó, Luật Quản lý thuế quy định các trường hợp được xóa tiền nợ thuế như sau:

Cá nhân đã chết, cá nhân bị Tòa án tuyên bố là đã chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự mà cá nhân đó không có tài sản, bao gồm cả tài sản được thừa kế;

Điểm h khoản 1 Điều 49 của Luật Quản lý thuế Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, đăng ký hoặc giấy phép hoạt động kinh doanh nền tảng thương mại điện tử.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản và đã thực hiện thanh toán các khoản nợ theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản mà không còn tài sản;

Người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định nêu trên mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế quy định tại điểm h khoản 1 Điều 49 của Luật Quản lý thuế và khoản tiền thuế nợ này đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp nhưng không có khả năng thu hồi;

Trường hợp được xóa tiền nợ thuế cuối cùng là các cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có phạm vi rộng đã được xem xét miễn tiền chậm nộp theo quy định tại và đã được gia hạn nộp thuế, khoản thu khác, tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định nhưng vẫn không có khả năng phục hồi sản xuất, kinh doanh và không có khả năng nộp tiền thuế nợ.

Luật cũng quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp kết quả xóa tiền thuế nợ trên địa bàn. Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ kết quả xóa tiền thuế nợ để báo cáo Quốc hội khi quyết toán ngân sách nhà nước.