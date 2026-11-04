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Bắt tạm giam người đàn ông 50 tuổi đánh vợ cũ vì ghen tuông

Nguyễn Thảo
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Nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với người khác, người đàn ông 50 tuổi ở Đắk Lắk ra tay hành hung, gây thương tích cho nạn nhân 15%. Khi đang được tại ngoại, người này tự ý rời khỏi nơi cư trú nên bị bắt tạm giam.

Ngày 4/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Sanh (50 tuổi, trú xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bắt tạm giam người đàn ông 50 tuổi đánh vợ cũ vì ghen tuông ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Sanh. Ảnh: C.A.

Theo điều tra, Sanh là chồng cũ của bà H.T.Đ (48 tuổi, trú thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk). Dù đã ly hôn, Sanh vẫn thường xuyên quay lại sinh sống, tá túc tại nhà vợ cũ.

Ngày 12/8, do nghi ngờ bà Đ. có quan hệ tình cảm với người khác, Sanh kiếm cớ gây sự rồi hành hung đánh vào vùng mặt bà Đ., gây thương tích 15% cho nạn nhân.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Sanh về tội cố ý gây thương tích.

Trong thời gian tại ngoại phục vụ công tác điều tra, Sanh đã vi phạm nghĩa vụ tố tụng, không chấp hành triệu tập của cơ quan công an, tự ý bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, chuyển thành tạm giam đối với Nguyễn Trường Sanh để phục vụ điều tra vụ án.

Tags

Sanh

Đắk Lắk

cố ý gây thương tích

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