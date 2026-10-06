HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt tạm giam giám đốc Nguyễn Thế Vinh, khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất của công ty

Duy Anh
|

Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án và bị can trong vụ sản xuất hàng triệu lọ C Sủi giả, chất bảo quản vượt ngưỡng cho phép hàng chục lần.

Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa phối hợp các lực lượng chức năng vừa triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung có dấu hiệu giả mạo; thu giữ hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại. Đáng chú ý, kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng chất bảo quản Natri Benzoat trong các sản phẩm vượt ngưỡng cho phép từ 20 đến 33 lần.

Hàng triệu sản phẩm được "phù phép" trước khi đưa ra thị trường

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội, do Nguyễn Thế Vinh làm Giám đốc, có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng không đúng công bố.

- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thế Vinh – Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm (áo kẻ xanh) (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đến ngày 17/8/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất của Công ty, phát hiện nội dung bản công bố sản phẩm không trùng khớp với nhãn hàng hóa, hồ sơ công bố chưa đầy đủ; đồng thời tạm giữ, niêm phong 1.224.500 sản phẩm viên sủi tại cơ sở sản xuất và 03 cơ sở, quầy thuốc đã mua hàng.

Kết quả phân tích 04 mẫu sản phẩm tại các cơ quan kiểm nghiệm cho thấy Natri Benzoat có hàm lượng từ 4,18% đến 6,78%, trong khi mức cho phép theo quy định là không quá 0,2%, vượt từ 20 đến 33 lần. Đáng chú ý, một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện trong sản phẩm.

Kiên quyết xử lý hành vi xâm hại quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng

Theo tài liệu điều tra, chi phí sản xuất mỗi lọ chỉ khoảng 10.000 đồng nhưng được bán ra thị trường với giá từ 45.000 đến 60.000 đồng/lọ, thông qua các quầy thuốc và nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee. Các sản phẩm còn được quảng cáo với những công dụng như tăng sức đề kháng, hỗ trợ thải độc, làm mát gan, trong đó có đối tượng sử dụng là trẻ em.

Ngày 24/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự; áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thế Vinh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị các cá nhân, tổ chức từng mua, sử dụng các sản phẩm C Sủi mang nhãn hiệu MULTIVITAMIN PRO, ACTISO RÂU NGÔ – RAU MÁ, ACTISO PRO do Công ty Vintechpharm cung cấp, khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội (Điều tra viên Mã Đại Dương - SĐT: 0949.926.926; địa chỉ số 356 đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức, TP Hà Nội), để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an kiểm tra lúc 22h20: Khởi tố Nguyễn Như Linh SN 1977 cùng nhiều người khác
Tags

Nguyễn Thế Vinh

công an hà nội

Sản xuất

buôn bán hàng giả

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Hay độc lạ

bắt tạm giam

lệnh tạm giam

quyết định khởi tố

nhân viên

giám đốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại