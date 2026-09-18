Bắt Phạm Quang Linh SN 2004 lúc 17 giờ

Công an xã Việt Yên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong tang vật và đưa đối tượng Phạm Quang Linh về trụ sở để tiếp tục xác minh, xử lý.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 18/9/2026 cho biết, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15/9/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác Công an xã Việt Yên phát hiện một nam giới có biểu hiện nghi vấn, đang bê một bao tải màu xanh được bọc kín bằng áo mưa màu tím, di chuyển từ khu vực thôn Quảng Uyên ra đường ĐT379. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra để xác minh, làm rõ.

Qua kiểm tra, người này khai tên Phạm Quang Linh (sinh năm 2004, trú tại TDP Nam Bình 4, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Bên trong bao tải có 05 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả. Bước đầu, Linh khai nhận số pháo trên được mua thông qua một tài khoản trên mạng xã hội, chưa xác định được nhân thân, lai lịch, với giá 2 triệu đồng, mục đích để sử dụng. Công an xã Việt Yên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong tang vật và đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, xử lý.

Đối tượng Linh cùng tang vật - Ảnh: Công an Hưng Yên

Qua giám định, xác định 05 hộp hình hộp thu giữ có tổng khối lượng 7,6 kg, đều là pháo nổ. Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập , Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (Công an xã Việt Yên) đã ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Quang Linh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan Công an đang tập trung xác minh nguồn gốc số pháo nổ, làm rõ các đối tượng, cá nhân có liên quan và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công an xã Việt Yên đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép; chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cùng chung tay phòng ngừa, ngăn chặn pháo nổ trái phép sẽ góp phần xây dựng địa bàn an toàn, giữ vững an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của Nhân dân.