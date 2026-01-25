HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt nữ giám đốc doanh nghiệp Nguyễn Thị Thu Nga

Duy Anh |

Trước đó, bị can Nguyễn Thị Thu Nga bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ bị can có Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Thu Nga (sinh năm 1969, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội).

Theo kết quả điều tra, trong thời gian sinh sống tại đặc khu Phú Quốc, Nguyễn Thị Thu Nga đã thành lập Công ty TNHH Hòa Thuận Phát Phú Quốc, địa chỉ tại ấp Bãi Vòng, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang và giữ chức vụ Giám đốc.

Bắt nữ giám đốc doanh nghiệp Nguyễn Thị Thu Nga - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Nga (Ảnh: Công an An Giang).


Trong quá trình hoạt động kinh doanh, bị can Nga đại diện Công ty ký hợp đồng góp vốn kinh doanh xi măng với ông T.T.P., Giám đốc một Công ty TNHH TMDV.

Thực hiện hợp đồng đã ký kết, ông P. đã góp 5 tỷ đồng vào Công ty TNHH Hòa Thuận Phát Phú Quốc. Tuy nhiên, theo thỏa thuận, Công ty của bị can Nga cũng phải góp số vốn tương đương nhưng bị can không thực hiện nghĩa vụ góp vốn, mà sử dụng toàn bộ số tiền 5 tỷ đồng của ông P. để mua bán xi măng cung cấp cho nhiều đối tác, không quyết toán, không chia lợi nhuận theo cam kết.

Khi ông P. yêu cầu làm rõ tình hình kinh doanh và lợi nhuận, bị can Nga đưa ra lý do các đối tác chưa thanh toán tiền hàng, số xi măng còn lại bị hư hỏng do ngập lụt. Nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ông P. đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Thu Nga đủ yếu tố cấu thành tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị can đã bỏ trốn, không xác định được nơi cư trú.

Ngày 9/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Thị Thu Nga và tổ chức truy bắt.

Đến ngày 22/1/2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Thu Nga khi đang lẩn trốn tại số 8, ngõ 23 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai, TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

