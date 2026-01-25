Khởi tố 2 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ Phạm Thị Thắm và Phạm Thị Tình

Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thắm (SN 1980, trú tại thôn Bách Tính) và Phạm Thị Tình (SN 1984, trú tại thôn Trà Khê), cùng ở xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên, về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo khoản 1, Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thắm và Phạm Thị Tình (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện 2 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn xã Tân Thuận có dấu hiệu vi phạm.

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng thu giữ gần 3 tấn giá đỗ có dấu hiệu sử dụng chất 6-benzylaminopurine – chất không được phép dùng trong sản xuất thực phẩm.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ ngày 14 - 18/1, các bị can đã sử dụng chất cấm để kích thích sinh trưởng giá đỗ, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Trong đó, cơ sở của Phạm Thị Thắm sản xuất hơn 1,2 tấn, cơ sở của Phạm Thị Tình sản xuất hơn 1,6 tấn giá đỗ vi phạm.

Tang vật thu giữ tại cơ sở sản xuất giá đỗ của các đối tượng (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.