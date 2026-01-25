Đồng loạt khám xét, bắt 205 đối tượng trong chuyên án đặc biệt lớn, lừa hàng trăm tỷ đồng của người Việt

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra vụ lừa đảo quy mô lớn

Ngày 23/1 mới đây, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Tuyên Quang biểu dương thành tích đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Nội dung Thư khen nêu rõ: Lãnh đạo Bộ được báo cáo, từ tháng 7/2025 đến nay, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, bắt 205 đối tượng, thu giữ 10 máy tính, 25 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Cơ quan chức năng tiến hành di lý các đối tượng (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Quá trình điều tra xác định các đối tượng lợi dụng địa bàn nước ngoài giả danh lực lượng chức năng để hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục về bảo hiềm, hộ khẩu, thuế... chiếm quyền điều khiển điện thoại, chiếm đoạt số tiền hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn người dân.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Tuyên Quang trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh sự phối hợp hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa Công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, cùng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của các lực lượng. Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, cùng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn phạm tội để phòng ngừa, nâng cao cảnh giác cho người dân.

Hé lộ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang xác lập Chuyên án trinh sát đấu tranh với Tổ chức tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn bị hại tại tỉnh Tuyên Quang và nhiều địa phương trên cả nước, có yếu tố xuyên quốc gia, lợi dụng địa bàn Campuchia để hoạt động phạm tội.

Ngày 12/1, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh lập tổ công tác xuất cảnh sang Vương quốc Campuchia, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng Gia Campuchia đồng loạt tiến hành kiểm tra tại các Đặc khu Kim Sa 1, Kim Sa 3, Titan, Tam Thái Tử thuộc thành phố Bavet, tỉnh SvayRieng, Vương quốc Campuchia.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 205 công dân Việt Nam đang hoạt động tại các "Công ty lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc cầm đầu"; tạm giữ 10 máy tính tích hợp và 25 điện thoại di động.

Đến ngày 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã di lý 74 đối tượng (trên tổng số 205 đối tượng bị bắt giữ) trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Tuyên Quang trong những ngày đầu năm 2026, truy quét tận gốc và bắt giữ được số đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn nhất từ trước đến nay.