Bắt nhóm đối tượng cướp, hiếp dâm tại làng Đại học Quốc gia TP.HCM

Cuối tháng 7, Công an TP. Dĩ An nhận được thông tin về những vụ án xảy ra ở khu vực Làng Đại học Quốc Gia TP.HCM. Qua điều tra cho thấy, đây là nhóm đối tượng mới lớn nhưng rất manh động, chúng sẵn sàng gây thương tích, khống chế nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, có vụ còn hiếp dâm nạn nhân.

Xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, Trưởng công an TP. Dĩ An đã chỉ đạo Đội CSHS lập chuyên án truy xét bắt đối tượng.

Cơ quan CSĐT đã bắt được 6 trong số 8 đối tượng gây án gồm: Nguyễn Văn Đẹt (SN 2003, ngụ tại ấp Phú Đa, xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng); Nguyễn Văn Đạt, (SN 2003, ngụ tại ấp 1, xã Phú Long, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh); Sơn Quốc Thành (tên gọi khác là Gấu, SN 1997, ngụ tại ấp 3, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang); Lý Văn Vàng (SN 2003, ấp 8, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, T. Hậu Giang); Danh Minh Hiếu (SN 2004, ấp Phước Lợi B, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng); Lưu Trường An (SN 2001, ấp 4, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Tất cả 6 đối tượng trên đều tạm trú tại tổ 31, KP7, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai). Đồng thời thu giữ 4 con dao tự chế, 3 xe mô tô các loại, 2 mũ bảo hiểm …là hung khí gây án.

Ban đầu các đối tượng khai nhận, Lương Văn Đẹt là chủ mưu. Chúng đều là bạn bè cùng quen biết với Trường, Đen (chưa rõ nhân thân, lai lịch) trong thời gian làm bốc xếp tại P. AN Phú, TP. Thuận An, TP. Bình Dương. Do bản tính côn đồ, thích ăn chơi lêu lổng nên vào đầu tháng 7, 8 đối tượng đã tụ tập rủ nhau đi cướp tài sản.

Theo kế hoạch, cả bọn sẽ dùng mã tấu, lái mô tô chở nhau tìm kiếm các cặp tình nhân, sinh viên ngồi tâm sự ở những nơi vắng vẻ, tối, ít người qua lại thuộc khu vực Làng Đại học quốc gia, nơi giáp ranh giữ TP. Dĩ An (Bình Dương), TP. Biên Hòa (Đồng Nai) và quận 9 (TP.HCM) dùng mã tấu chém người thị uy trước rồi cướp tài sản.

Phương tiện gây án của các đối tượng

Vào khoảng 22h ngày 22/9/2020, Lương Văn Đẹt, Danh Minh Hiếu, Lương Trường An, điều khiển xe mô tô biển số 83Z1-01102 của Đẹp mang theo 1 mã tấu dài khoảng 60cm đi đến đường Hải Thượng Lãng Ông thuộc phường Đông Hòa thì phát hiện anh H. M.T (SN 1999) và chị N. H. T (SN 2001, cùng ngụ tại Bình Định) đang ngồi tâm sự.

Đẹt dùng mã tấu xong tới chém anh Mẫm, khống chế yêu cầu đưa tài sản, Quá lo sợ, 2 nạn nhân đã đưa 2 chiếc điện thoại , 1 đôi bông tai và 1 triệu đồng tiền mặt cho chúng. Sau đó, các đối tượng tiếp tục khống chế anh T và hiếp dâm chị T.

Tiếp đó, khoảng 23h ngày 25/8, Đẹp, Đạt, Thành cùng Trường, Đen (chưa rõ lai lịch) điều khiển 2 xe mô tô trên mang theo 2 mã tấu chạy đến đường William Shaekspear thuộc phường Đông Hoa thì phát hiện anh Phan Minh Phước(SN 1998, ngụ tại Long An) đang ngồi tâm sự với bạn gái. Trường và Đạt dùng mã tấu xông tới chém nạn nhân. Các đối tượng còn lại dùng mũ bảo hiểm đánh anh Phước, chiếm đoạt 1 điện thoại, 5 triệu đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP. Dĩ An tiếp tục điều tra mở rộng truy bắt các đối tượng còn lại.